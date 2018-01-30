Директор ЦРУ рассказал о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс

Директор ЦРУ Майк Помпео ожидает, что Россия может вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, назначенные на осень 2018 года.

«Конечно, я определенно ожидаю, что Россия продолжит пытаться и делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы, и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а их влияние на наши выборы не будет значительным», — заметил Помпео в интервью BBC.

Помпео считает, что Россия не снизила интенсивности попыток вести подрывную деятельность в США и Европе.

«Рассматриваю Россию, главным образом, в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности», — заявил Помпео.

На промежуточных выборах должны быть избраны новый состав Палаты представителей и треть Сената.