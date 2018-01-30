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Директор ЦРУ рассказал о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс

09:59 30.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Директор ЦРУ Майк Помпео ожидает, что Россия может вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, назначенные на осень 2018 года.

«Конечно, я определенно ожидаю, что Россия продолжит пытаться и делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы, и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а их влияние на наши выборы не будет значительным», — заметил Помпео в интервью BBC.

Помпео считает, что Россия не снизила интенсивности попыток вести подрывную деятельность в США и Европе.

«Рассматриваю Россию, главным образом, в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности», — заявил Помпео.

На промежуточных выборах должны быть избраны новый состав Палаты представителей и треть Сената.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 14:15
Гость: для ha

Должен заметить, что "активация" хакеров - это то же, что пытаться тушить огонь керосином или бензином: они и без того доставили массу хлопот и не только амерам, которые как те гуси: отряхнулись и дальше пошли, гогоча. как плохи эти русские, их надо придушить! Улавливаешь, о чём я?
30.01.2018, 14:11
Гость: Вася

Только там, в Штатах, про Порт-Артур не надо: точно не поймут! А надо, чтобы поняли, иначе зря деньги потратите!
30.01.2018, 14:09
Гость: россиянин

А я тебе, г-н директор, сообщаю, что с опубликованием Кремлевского списка США открытым текстом сообщили всему миру, что вмешиваются во все внутренние российские дела, включая Президентскую выборную кампанию! Не говоря о прочих странах мира.Есть что возразить? Давай, скажи чего-нибудь, тебя слушает весь мир!
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