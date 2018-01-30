Глава Службы внешней разведки России посетил Вашингтон

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетил Вашингтон для консультаций с коллегами из США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла России в США Анатолия Антонова.

«Сергей Евгеньевич был здесь, он приезжал, он провел здесь консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом.

Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет Чемпионат мира по футболу.

Работа идет, я думаю, что она будет продолжаться и дальше», — сказал Антонов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».