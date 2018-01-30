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Глава Службы внешней разведки России посетил Вашингтон

16:22 30.01.2018
Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетил Вашингтон для консультаций с коллегами из США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла России в США Анатолия Антонова.

«Сергей Евгеньевич был здесь, он приезжал, он провел здесь консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом.

Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет Чемпионат мира по футболу.

Работа идет, я думаю, что она будет продолжаться и дальше», — сказал Антонов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Темы: Российские спецслужбы и разведка, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 23:58
Гость: С разведывательной целью!

"Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетил Вашингтон для консультаций с коллегами из США". Ну, что это?

- Что это, спрашивается? Слишком банально, рутинно, скучно и профессионально. Что это за стиль?! Что за язык?! Пишут какими-то бюрократизмами. Не годится.
-
Вот как надо:
-
"Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетил Вашингтон с разведывательной целью. А также для консультаций с коллегами из США". Вот! Совсем другое дело.
-
Это уже читабельная новость! Веселей, бодрей, выразительней, тут уже есть интрига, на всю голову шпионская, это уже вам не мёртвый сезон. А пик сезона! И полный аншлаг на настоящее шпион-шоу и прямой русский след!
30.01.2018, 22:31
Гость: Чекист

Не случайное совпадение черный список российских олигархов и визит главного шпиона. Вот во время таких визитов российские чиновники и сливают все госсекреты врагу за баксы или чтобы из санкционных списков вычеркнули в обмен на секретную информацию. А когда он не вернется в страну или сбежит за кордон будут руками разводить как это мы не разглядели шпиона, водку вместе пили в сауне и столько лет рядом работал. А то устраивают цирк проверяют уборщиц и дворников работающих на секретных объектах на предмет шпионажа и все там секретят.
30.01.2018, 22:19
Гость: Наш

Норушкин самый Норушкин в мире!
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