В Сочи открылся конгресс национального диалога Сирии

В Сочи открылся конгресс нацдиалога Сирии, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что начало конгресса было отложено. В МИД России пояснили, что задержка была связана с ожиданием некоторых участников и наблюдателей.

В послании президента России Владимира Путина к форуму говорится, что конгресс дает возможность «вернуться к нормальной, мирной жизни в Сирии».

Ранее сообщалось, что прибывшая в Сочи делегация так называемой «вооруженной оппозиции» отказывается покидать территорию аэропорта и начинать работу из-за того, что на бейджах делегации изображен исключительно официальный флаг Сирии (красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами). Оппозиция требует размещения на бейджах флага с тремя звездами, который она использует с начала конфликта в Сирии, сообщил РБК в Сочи участник конгресса, оппозиционер из «астанинской» переговорной платформы Махмуд аль-Афанди.​​

В составе делегации, которую поддерживает Турция и которая состоит из около 100 человек, — экс-глава так называемого "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри и другие оппозиционеры. Делегация прибыла в аэропорт вечером в понедельник, однако отказалась покидать воздушную гавань, выдвинув дополнительные требования.

"Мы прибыли сюда в Сочи, надеясь продвинуть вперёд политический переход…. Однако мы внезапно увидели, что данные обещания не реализованы", — заявил глава делегации Тоаме в аэропорту перед вылетом в Анкару.