]]> ]]>
Главная В России Новости

В Сочи открылся конгресс национального диалога Сирии

15:06 30.01.2018
Фото с сайта army.mil
Фото с сайта army.mil
Сюжет: Сирийский кризис

В Сочи открылся конгресс нацдиалога Сирии, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что начало конгресса было отложено. В МИД России пояснили, что задержка была связана с ожиданием некоторых участников и наблюдателей.

В послании президента России Владимира Путина к форуму говорится, что конгресс дает возможность «вернуться к нормальной, мирной жизни в Сирии».

Ранее сообщалось, что прибывшая в Сочи делегация так называемой «вооруженной оппозиции» отказывается покидать территорию аэропорта и начинать работу из-за того, что на бейджах делегации изображен исключительно официальный флаг Сирии (красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами). Оппозиция требует размещения на бейджах флага с тремя звездами, который она использует с начала конфликта в Сирии, сообщил РБК в Сочи участник конгресса, оппозиционер из «астанинской» переговорной платформы Махмуд аль-Афанди.​​

В составе делегации, которую поддерживает Турция и которая состоит из около 100 человек, — экс-глава так называемого "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри и другие оппозиционеры. Делегация прибыла в аэропорт вечером в понедельник, однако отказалась покидать воздушную гавань, выдвинув дополнительные требования.

"Мы прибыли сюда в Сочи, надеясь продвинуть вперёд политический переход…. Однако мы внезапно увидели, что данные обещания не реализованы", — заявил глава делегации Тоаме в аэропорту перед вылетом в Анкару.

Темы: Сирия, Сочи, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2018, 15:16
Гость: Дежа Вю

Посмотрел в новостях на делегатов - и как то съезды КПСС вспомнились. Такие же рожи бессмысленные. Да и вся это затея на эти съезды шибает - толку столько же.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.