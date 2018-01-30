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Призыв на службу в ВДВ в России сократился вдвое

12:06 30.01.2018
Флаг воздушно-десантных войск © KM.RU
Флаг воздушно-десантных войск © KM.RU
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) в связи с увеличением количества контрактников при прошлогоднем осеннем призыве российских граждан на военную службу получили в два раза меньше новобранцев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В настоящее время в ВДВ уже есть соединения, в которые в ходе призывных компаний пришло около 100 призывников или (куда они - ИФ) вообще не распределялись", - отмечается в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "за четырёхлетний период призывных компаний количество граждан, необходимых ВДВ для похождения военной службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в рядах ВДВ, многократно увеличился".

"К концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием военной присяги для около пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в десантных частях", - информирует Минобороны.

Здесь полагают, что ВДВ "год от года становятся все более профессиональным родом войск". "Корпус профессионалов-десантников, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает в соединениях удельный вес военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - сказано в сообщении.

Темы: Воздушно-десантные войска РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 14:47
Гость: Ну ежели бы

России вернуть хотя одну сотую из офшоров и выйти из ВТО, то эти войска не сокращая штата можно сделать полностью профессиональными , а не из случайно набранного контингента , который за полгода реальной службы вряд ли чему успевает научится.
30.01.2018, 14:29
Гость: Зачем?

В Калифорнии уже больше двух миллионов из России высадилось. Можно начать на месте обучать.
30.01.2018, 13:52
Гость: Если..

..темп сокращения парка в военно-транспортной авиации будет сохраняться, то в обозримом будущем в ВДВ останется только один "контрактник" - командующий..
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