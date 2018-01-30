Призыв на службу в ВДВ в России сократился вдвое

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в связи с увеличением количества контрактников при прошлогоднем осеннем призыве российских граждан на военную службу получили в два раза меньше новобранцев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В настоящее время в ВДВ уже есть соединения, в которые в ходе призывных компаний пришло около 100 призывников или (куда они - ИФ) вообще не распределялись", - отмечается в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "за четырёхлетний период призывных компаний количество граждан, необходимых ВДВ для похождения военной службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в рядах ВДВ, многократно увеличился".

"К концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием военной присяги для около пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в десантных частях", - информирует Минобороны.

Здесь полагают, что ВДВ "год от года становятся все более профессиональным родом войск". "Корпус профессионалов-десантников, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает в соединениях удельный вес военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - сказано в сообщении.