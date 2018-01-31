]]> ]]>
Главная В России Новости

Саратовский бизнесмен арестован за попытку подкупа сотрудника ФСБ

20:48 31.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

В Саратове индивидуальный предприниматель отправлен под домашний арест после того, как попытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СКР по региону.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам дела, предприниматель с помощью силовика хотел разрешить земельный спор с одной из компаний. За взятку сотрудник ФСБ должен был повлиять на ее руководство и убедить вынести подземный газопровод с земельных участков бизнесмена, которые входят в охранные зоны газораспределительных сетей.

Сумма взятки составляла пять миллионов рублей. Однако преступление было пресечено после передачи первой ее части в размере одного миллиона – предпринимателя задержали. В настоящее время следствие устанавливает тех, кто еще мог быть причастен к преступлению.
 

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Происшествия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2018, 02:18
Гость: Мало дал

Это же Фэ-эС-Бе, понимать надо.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.