Саратовский бизнесмен арестован за попытку подкупа сотрудника ФСБ

В Саратове индивидуальный предприниматель отправлен под домашний арест после того, как попытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СКР по региону.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам дела, предприниматель с помощью силовика хотел разрешить земельный спор с одной из компаний. За взятку сотрудник ФСБ должен был повлиять на ее руководство и убедить вынести подземный газопровод с земельных участков бизнесмена, которые входят в охранные зоны газораспределительных сетей.

Сумма взятки составляла пять миллионов рублей. Однако преступление было пресечено после передачи первой ее части в размере одного миллиона – предпринимателя задержали. В настоящее время следствие устанавливает тех, кто еще мог быть причастен к преступлению.

