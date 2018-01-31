Песков прокомментировал драку между «мастодонтами» Сванидзе и Шевченко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Пескова спросили, будут ли сделаны замечания обоим журналистам, которые являются членами Совета по правам человека при президенте РФ.

«Даже не знаю, будут ли замечания, но хочу заметить: а вы критикуете наш Минкульт за то, что они отменили прокатное удостоверение фильма про похороны Сталина. Раз уж такие мастодонты не могут справиться с эмоциями, обсуждая эту тему», — сказал пресс-секретарь.

Ранее, во вторник, между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко произошла драка в редакции радиостанции «Комсомольская правда». Журналисты обсуждали политику Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов принес извинения за драку. После инцидента Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко, отметив, что они с ним «все-таки не малые дети».