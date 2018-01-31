Россия исполнит резолюцию ООН о высылке всех северокорейских рабочих

Россия вышлет из страны всех северокорейских рабочих, сообщил агентству «Интерфакс» посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Данный шаг продиктован резолюцией Совета безопасности ООН, которая предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.

«Деваться некуда. Раз решение принято, мы его обязательно выполним. Это очень серьезный удар по семьям. Если у инициаторов этой идеи была задача создать проблемы для простых людей в КНДР, то их можно поздравить, они эти проблемы создали», - заявил Мацегора.

По его словам России пришлось поддержать данное решение как постоянному члену ООН.

На сегодняшний день в России работают десятки тысяч северокорейцев. В среднем каждый такой рабочий содержит свыше 10 родственников у себя на родине. Ранее в Пхеньяне назвали США главным нарушителем прав человека по итогам 2017 года.