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Москва порекомендовала Штатам прекратить авиаразведку у границ РФ

20:45 1.02.2018
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минобороны РФ посоветовало американскому военному ведомству не отправлять к российским границам самолеты-разведчики, если их экипажи пугают действия пилотов ВКС.

Комментируя заявление Пентагона о недавнем опасном перехвате самолета-разведчика ВВС российским истребителем, в ведомстве подчеркнули, что ВКС российские летчики и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану воздушных границ страны.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», - цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России. В связи с этим, поэтому Пентагону и американским летчикам следует всегда учитывать, что российские истребители всегда будут встречать их у границ РФ.

29 января самолет-разведчик ВВС США был перехвачен в районе Крыма одним из истребителей ВКС РФ. При этом американские пилоты пожаловались на то, что истребитель пролетел всего на расстоянии полутора метров от них. По этой причине американцам пришлось вернуться на базу раньше запланированного окончания полета.
 

Темы: Россия, США, Военная авиация РФ, Отношения России и США, Министерство обороны РФ, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 23:37
Гость: Длинный нос

Уже давно сбивают. С одного только Кузи целых 3 штуки сбили.
01.02.2018, 23:36
Гость: Длинный нос

США не вняли совету- и вместо старого Ориона 60-х годов направили туда современный истребитель подлодок Посейдон.
01.02.2018, 21:55
Гость: полухохол

Как пел В.Высоцкий:"...Ваше предложение,говорю, убогое...",летали,летают и будут летать еще интенсивней!Рекомендация понятна,шеф "за здравый смысл" и "взаимоуважение",эти многолетние "предложения",уже порядком надоели и напоминают анекдот, о "порядочности" джельтмена(должен женится),после "лишения невинности"девушки.
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