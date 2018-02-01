Москва порекомендовала Штатам прекратить авиаразведку у границ РФ

Минобороны РФ посоветовало американскому военному ведомству не отправлять к российским границам самолеты-разведчики, если их экипажи пугают действия пилотов ВКС.

Комментируя заявление Пентагона о недавнем опасном перехвате самолета-разведчика ВВС российским истребителем, в ведомстве подчеркнули, что ВКС российские летчики и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану воздушных границ страны.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», - цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России. В связи с этим, поэтому Пентагону и американским летчикам следует всегда учитывать, что российские истребители всегда будут встречать их у границ РФ.

29 января самолет-разведчик ВВС США был перехвачен в районе Крыма одним из истребителей ВКС РФ. При этом американские пилоты пожаловались на то, что истребитель пролетел всего на расстоянии полутора метров от них. По этой причине американцам пришлось вернуться на базу раньше запланированного окончания полета.

