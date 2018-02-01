Сбербанк стал самым дорогим российским брендом по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Сбербанк также единственным из представителей России попал в список 25 самых дорогих банковских мировых брендов. За 2017 год стоимость бренда выросла на 27,5%, достигнув 11,6 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев прошлого года выросла на 44% - до рекордных576,3 миллиарда рублей.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «высокое место в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг». Он добавил, что новая стратегия развития, рассчитанная до 2020 года, предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий.

В рейтинг Brand Finance также вошли российские компании «Газпром» и «Лукойл».