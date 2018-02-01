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Сбербанк стал самым дорогим российским брендом

12:00 1.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк стал самым дорогим российским брендом по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Сбербанк также единственным из представителей России попал в список 25 самых дорогих банковских мировых брендов. За 2017 год стоимость бренда выросла на 27,5%, достигнув 11,6 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев прошлого года выросла на 44% - до рекордных576,3 миллиарда рублей.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «высокое место в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг». Он добавил, что новая стратегия развития, рассчитанная до 2020 года, предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий.

В рейтинг Brand Finance также вошли российские компании «Газпром» и «Лукойл».

Темы: Рейтинги, Сбербанк
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 14:28
Гость: Интересующемуся

Всё просто.Потому что это территория Украины.
01.02.2018, 13:57
Гость: Хмы

ТоварисЧ ГрэФФ спекулянт и наперсточник.
01.02.2018, 13:49
Гость: Дорого

обходится россиянам этот бренд.
Все комментарии (6)
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