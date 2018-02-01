Сбербанк стал самым дорогим российским брендом
Сбербанк стал самым дорогим российским брендом по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Сбербанк также единственным из представителей России попал в список 25 самых дорогих банковских мировых брендов. За 2017 год стоимость бренда выросла на 27,5%, достигнув 11,6 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев прошлого года выросла на 44% - до рекордных576,3 миллиарда рублей.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «высокое место в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг». Он добавил, что новая стратегия развития, рассчитанная до 2020 года, предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий.
В рейтинг Brand Finance также вошли российские компании «Газпром» и «Лукойл».