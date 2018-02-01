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Все школы Самары оборудуют металлодетекторами

18:45 1.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 1 марта во всех самарских школах появятся металлодетекторы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента образования горадминистрации Лилию Галузину.

По ее словам, закуплено 139 устройств на сумму в 16,5 миллиона рублей. Чиновница добавила, что ранее металлодетекторами было оборудовано четыре десятка местных образовательных учреждений.

Поводом для оснащения школ рамками послужил недавний инцидент с подростком, который пронес в учебное заведение дымовые факелы и две пневматические винтовки. При это факелы он использовал по назначению, разбросав их в коридоре. До стрельбы дело не дошло. Пострадавших в результате происшествия не было, однако полиция проводит проверку.

  

Темы: Россия, Самара, Самара, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 23:13
Гость: ВВВ

В СССР всей "охраны" в школе была тётя Шура - уборщица. Ни входные двери, ни даже гардероб в школе не закрывали. А из заборов, разве что кусты вокруг территории школы.
01.02.2018, 23:09
Гость: ВВВ

И почти 30-летия демократии...
01.02.2018, 22:43
Гость: Гость

Ну, кто-то озолотится... А вы что, думаете, это и вправду для детей делается?
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