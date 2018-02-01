Все школы Самары оборудуют металлодетекторами

С 1 марта во всех самарских школах появятся металлодетекторы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента образования горадминистрации Лилию Галузину.

По ее словам, закуплено 139 устройств на сумму в 16,5 миллиона рублей. Чиновница добавила, что ранее металлодетекторами было оборудовано четыре десятка местных образовательных учреждений.

Поводом для оснащения школ рамками послужил недавний инцидент с подростком, который пронес в учебное заведение дымовые факелы и две пневматические винтовки. При это факелы он использовал по назначению, разбросав их в коридоре. До стрельбы дело не дошло. Пострадавших в результате происшествия не было, однако полиция проводит проверку.