«Новую газету» оштрафовали за незаконное трудоустройство иностранца

«Новая газета» должна будет заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей за прием на работу иностранного гражданина, не имевшего разрешения на работу в России или патента.

Такое решение вынес Басманный суд Москвы, признав издание виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 4 статью 8.15 КоАП РФ, передает ТАСС.

Иностранцем, о котором идет речь, является журналист Худоберди Нурматов (Али Феруз). В августе прошлого года суд постановил оштрафовать его на пять тысяч рублей и выдворить из России за нарушение режима пребывания в стране. Журналист заявил, что не может вернуться на родину в Узбекистан, поскольку подвергался там преследованиям и пыткам из-за своей профессиональной деятельности.

Кроме того, он пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение суда о выдворении. Его действие было приостановлено до окончания разбирательства в Страсбурге.

