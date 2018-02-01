]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима

22:33 1.02.2018
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
Материалы по теме:

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии за взяточничество.

"Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.

Экс-губернатору также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

В то же время Пресненский суд Москвы оправдал Белых по одному из эпизодов дела, передает  "Интерфакс".

"Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого", - огласила приговор Васюченко. Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.

"Существуют факты исключительных показания Щерчкова против показаний Белых без иной совокупности доказательств", - говорится в приговоре.

Таким образом, экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Прокурор Марина Дятлова ранее просила для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.

Занимавший пост губернатора Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на 600 тыс. евро.

Следствие утверждает, что эти деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в интересах предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и предпринимательской деятельностью на территории области.

В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Судебная система в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2018, 00:02
Гость: Skeptik

Ответ на криминальный список?
Если кремлю и отвечать на список, то списком из команды Чубайса!
01.02.2018, 23:56
Гость: !

А я думал, что он в губернаторы шел чтобы жизнь людей делать лучше.
01.02.2018, 23:55
Гость: Пусть не расстраивается

тут на очереди еще 210 таких же.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.