Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.

Как отмечается в документе от 30 января, аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007-м перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области, сообщает «Лента.ру».

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. Кроме того, на островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России.

В феврале прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017-го оборона Курильских островов будет усилена. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.

Перспективы дополнительного размещения войск на Курильских островах Минобороны России начало обсуждать в 2016 году. В частности, в ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планировалось создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания является нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Японии Южные Курилы называют «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета, Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.