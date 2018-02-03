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В крупных российских городах прошли митинги «Россия в моем сердце»

17:00 3.02.2018

Во многих крупных российских городах люди вышли на улицы, чтобы принять участие в митингах-концертах «Россия в моем сердце», организованном Общественной палатой. Акции были приурочены к 75-летию завершения Сталинградской битвы, также организаторы призывали поддержать спортсменов-олимпийцев, которые поехали в южнокорейский Пхёнчхан, а также тех, которые остались дома из-за недопуска со стороны МОК.

Фото с сайта oprf.ru

Первые митинги начались на Дальнем Востоке. Администрация Приморского края сообщила, что во Владивостоке на акцию пришли около 4 тыс. человек. В мероприятии приняли участие профессиональные клубы региона, спортивные и общественные организации. Перед собравшимися на сцене выступили бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Георгий Цыбульников и чемпион Сурдлимпийских игр по плаванию Виталий Оботин. 

Одна из крупнейших акций прошла в Грозном. По данным регионального МВД, в акции «Россия в моем сердце!» приняли участие более 170 тыс. человек, сообщил РБК пресс-секретарь УМВД по Чечне Магомед-Амин Дениев.

Акция «Россия в моем сердце» прошла и в центре Москвы на Васильевском спуске. По официальным данным МВД, на митинг собрались 60 тыс. человек. По словам корреспондента РБК, участники митинга пришли с плакатами Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 01:13
Гость: ...

Ух ты... ед загоношилась.. на патриотизм бьет. Прокурорам пенсию повысила и чуть-чуть «северным», а в остальных надо пробудить дух патриотизма.. тьфу. Когда уже путская эпоха закончится...
04.02.2018, 00:21
Гость: Оригинально.....

Татары праздновали бы победу над собой? Оригинально.....
04.02.2018, 00:12
Гость: Фрол - продолжает свои игры против народа

Общероссийский национальный фронт, Национально-освободительное движение русского народа в прошлом именно эта власть и запрещала.
Теперь перед выборами использует популярные в народе названия-вывески которые после выборов снова просто исчезнут.
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