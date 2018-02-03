В крупных российских городах прошли митинги «Россия в моем сердце»

Во многих крупных российских городах люди вышли на улицы, чтобы принять участие в митингах-концертах «Россия в моем сердце», организованном Общественной палатой. Акции были приурочены к 75-летию завершения Сталинградской битвы, также организаторы призывали поддержать спортсменов-олимпийцев, которые поехали в южнокорейский Пхёнчхан, а также тех, которые остались дома из-за недопуска со стороны МОК.

Фото с сайта oprf.ru

Первые митинги начались на Дальнем Востоке. Администрация Приморского края сообщила, что во Владивостоке на акцию пришли около 4 тыс. человек. В мероприятии приняли участие профессиональные клубы региона, спортивные и общественные организации. Перед собравшимися на сцене выступили бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Георгий Цыбульников и чемпион Сурдлимпийских игр по плаванию Виталий Оботин.

Одна из крупнейших акций прошла в Грозном. По данным регионального МВД, в акции «Россия в моем сердце!» приняли участие более 170 тыс. человек, сообщил РБК пресс-секретарь УМВД по Чечне Магомед-Амин Дениев.

Акция «Россия в моем сердце» прошла и в центре Москвы на Васильевском спуске. По официальным данным МВД, на митинг собрались 60 тыс. человек. По словам корреспондента РБК, участники митинга пришли с плакатами Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, партии «Единая Россия».