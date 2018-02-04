В Москве под тяжестью снега рухнули тысячи деревьев

В столице России из-за обильного снегопада и порывистого ветра упали свыше двух тысяч деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Он отметил, что все службы в усиленном режиме работают над устранением последствий непогоды. Ранее объявленное штормовое предупреждение будет действовать до понедельника.

Ранее сообщалось, что в результате снегопада погиб один человек (на него упало дерево) и пострадали еще пятеро. Кроме того, повреждены автомобили и линии электропередач.

Синоптики отметили, что в течение суток в Москве выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота сугробов увеличилась до рекордных для нынешней зимы 43 сантиметров.

