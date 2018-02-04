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В Москве под тяжестью снега рухнули тысячи деревьев

18:32 4.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В столице России из-за обильного снегопада и порывистого ветра упали свыше двух тысяч деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Он отметил, что все службы в усиленном режиме работают над устранением последствий непогоды. Ранее объявленное штормовое предупреждение будет действовать до понедельника.

Ранее сообщалось, что в результате снегопада погиб один человек (на него упало дерево) и пострадали еще пятеро. Кроме того, повреждены автомобили и линии электропередач.

Синоптики отметили, что в течение суток в Москве выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота сугробов увеличилась до рекордных для нынешней зимы 43 сантиметров.
 

Темы: Россия, Москва
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 23:29
Гость: охотник за бакланами

Если ничего не поймёте, получите ещё и ещё природных аномалий ,как фараон в Египте который не отпускал евреев из рабства ,и так до тех пор пока не отвяжитесь от Украины.
04.02.2018, 21:00
Гость: Время Ч.

Нам и Днепра хватит, благо он исток берет на моей родине - Смоленщине!
04.02.2018, 20:59
Гость: ?

а куда потратили деньги выделенные на обрезку и уничтожение старых деревьев в городской черте? Суммы так стоят не малые.
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