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ФСБ допрашивает врио премьера Дагестана и двух его заместителей

12:20 5.02.2018
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
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Сотрудники Федеральной службы безопасности допрашивают врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, чиновников подозревают в превышении полномочий.

Обыски проводятся сейчас одновременно в их рабочих кабинетах, в домах в Махачкале и в селах, откуда они родом, и на принадлежащих им дачах, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах республики.

Оперативные действия в Махачкале, как уточнил источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля. «Речь идет о масштабных мероприятиях по противодействию коррупции на территории республики, ситуация в Дагестане контролируется директором ФСБ», — отметил он, добавив, что силовики проверяют Табасаранский район, Махачкалу, Избербаш, Ботлих, Буйнакский и Кизилюртовский районы. По его словам, у следователей есть материалы по главам этих районов, а также по двум ключевым министрам. «Вопросы следствия касаются перераспределения бюджетных средств, а также превышения должностных полномочий», — отметил источник.

«У большинства чиновников правительства и администраций городов и районов паника, причем такая же паника и у разных главврачей и прочих главных бюджетников», — сообщил РБК источник, близкий к руководству региона. В Дагестане, по его словам, еще ожидаются массовые аресты высокопоставленных чиновников.

Мэр Махачкалы был задержан 19 января. В тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Мусаева следователи заподозрили в незаконной передаче ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК) участка земли, который ранее находился в собственности властей региона. За эту сделку, по версии следствия, градоначальник тогда получил 1,1 млн руб., в то время как рыночная стоимость участка превышает 81 млн руб.

Темы: Россия, Дагестан, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 17:21
Гость: Петр

Многие забыли как Гдлян и Иванов (крутые следователи СССР) посадили руководителя Узбекистана. Сейчас вот Дагестан - та же топорная работа и провоцирование к развалу страны. Уже РФ.
05.02.2018, 14:50
Гость: Правильно

Составить наш русский список воровской олигархии и пусть обьяснят неээфективное использование от эксплуататации нефтяных и газовых скважин, когда вся прибыль от их распродажи не вкладывается в инфраструктуру страны, а переправляется в офшоры и там разворовывается.
05.02.2018, 14:33
Гость: славянин

Молодец Бортников. Теперь иди дальше в Москву и проверьте всю финансовую деятельность олигархическо-воровских кланов скрытых троцкистов в Правительстве и ЦБ. Там жулья поболее будет, чем в Дагестане, да и суммы не маленькие, на миллиарды. Голикова хоть и старается там, но справиться с этими жуликами-монстрами одна не в состоянии.
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