ФСБ допрашивает врио премьера Дагестана и двух его заместителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности допрашивают врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, чиновников подозревают в превышении полномочий.

Обыски проводятся сейчас одновременно в их рабочих кабинетах, в домах в Махачкале и в селах, откуда они родом, и на принадлежащих им дачах, сообщил «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах республики.

Оперативные действия в Махачкале, как уточнил источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля. «Речь идет о масштабных мероприятиях по противодействию коррупции на территории республики, ситуация в Дагестане контролируется директором ФСБ», — отметил он, добавив, что силовики проверяют Табасаранский район, Махачкалу, Избербаш, Ботлих, Буйнакский и Кизилюртовский районы. По его словам, у следователей есть материалы по главам этих районов, а также по двум ключевым министрам. «Вопросы следствия касаются перераспределения бюджетных средств, а также превышения должностных полномочий», — отметил источник.

«У большинства чиновников правительства и администраций городов и районов паника, причем такая же паника и у разных главврачей и прочих главных бюджетников», — сообщил РБК источник, близкий к руководству региона. В Дагестане, по его словам, еще ожидаются массовые аресты высокопоставленных чиновников.

Мэр Махачкалы был задержан 19 января. В тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Мусаева следователи заподозрили в незаконной передаче ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК) участка земли, который ранее находился в собственности властей региона. За эту сделку, по версии следствия, градоначальник тогда получил 1,1 млн руб., в то время как рыночная стоимость участка превышает 81 млн руб.