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В Думе рассказали о предварительной версии гибели Су-25 в Сирии

21:45 5.02.2018
Су-25К. Фото с сайта sukhoi.org
Су-25К. Фото с сайта sukhoi.org
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Российский истребитель Су-25 мог быть сбит в Сирии тепловой ракетой. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, со ссылкой на предварительные данные.

«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель», - цитирует парламентария «Интерфакс».

Шаманов также добавил, что пока нет возможности определить переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого могла быть выпущена ракета. По его словам, террористы могли использовать ПЗРК «Стрела», «Игла» или же американский «Стингер».

Су-25 ВКС России был сбит 3 февраля в провинции Идлиб. Его пилот Роман Филиппов катапультировался, но погиб в бою с террористами уже на земле. Ранее сообщалось, что пилота могут представить к званию Герой России, а общественники предложили назвать его именем улицу во Владивостоке.
 

Темы: Россия, Сирия, Военная авиация РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 23:45
Гость: советский

Что тут гадать? Су-25 был сбит по команде из Вашингтона и наверняка американцем.
Пока главнокомандующий не отдаст приказ (наберется смелости) зачистить в Сирии всю оппозицию и бандитов (вместе с американцами) наши самолеты будут сбивать.
05.02.2018, 23:16
Гость: ВВВ

Тепловые ловушки, однако, в России закончились.
05.02.2018, 23:11
Гость: Патриот России

«Откуда у них и бронетехника и артиллерийские системы? В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение», – заявил президент В.В.Путин.
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