В Думе рассказали о предварительной версии гибели Су-25 в Сирии

Российский истребитель Су-25 мог быть сбит в Сирии тепловой ракетой. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, со ссылкой на предварительные данные.

«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель», - цитирует парламентария «Интерфакс».

Шаманов также добавил, что пока нет возможности определить переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого могла быть выпущена ракета. По его словам, террористы могли использовать ПЗРК «Стрела», «Игла» или же американский «Стингер».

Су-25 ВКС России был сбит 3 февраля в провинции Идлиб. Его пилот Роман Филиппов катапультировался, но погиб в бою с террористами уже на земле. Ранее сообщалось, что пилота могут представить к званию Герой России, а общественники предложили назвать его именем улицу во Владивостоке.

