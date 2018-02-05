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Милонов предложил способ поддержать российских спортсменов на Играх-2018

11:32 5.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил свой вариант поддержки российских спортсменов на Олимпиаде-2018.

Как пишет РИА Новости, он предложил Национальному Олимпийскому комитету России обратиться к согражданам с призывом оказать поддержку нашим спортсменам. Депутат предложил гражданам вывесить государственные флаги РФ на своих домах на время проведения Игр в Южной Корее.

Милонов заявил, что несмотря на то, что российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом и иметь какие-либо национальные знаки отличия на форме, но они все равно остаются российскими спортсменами, которые защищают честь страны.

«Мы должны поддержать их. Никто не запретит нам любить и переживать за своих спортсменов. Пускай они знают, что дома их ждут, болеют за них. Я предлагаю НОК выступить с официальным призывом к согражданам — вывесить на своем жилье в дни Олимпиады российский триколор в знак поддержки и солидарности с атлетами», - заявил Милонов.

По словам парламентария, соответствующее письмо с предложением в НОК отправлено сегодня, 5 февраля.

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 14:57
Гость: gvozd

эти спортсмены сами за себя - они уже сказали об этом открыто.
на страну и на народ который их содержал пока они тренировались им фиолетово, ну и народу так же на них.
05.02.2018, 14:42
Гость: Илья

Едущие на олимпиаду прогнувшиеся спортсмены без символа страны - это не российские спортсмены, а именно "олимпийцы из России". Страну они не представляют, только себя. И значит, должны всё за свои деньги тянуть. Нефиг было прогибаться.
05.02.2018, 14:38
Гость: Трезвый

Наши власти всего лишь сожалеют об отказе допускать даже тех спортсменов которых невиновными признали в спортивном суде вместо того чтобы выразить возмущение и начать против врагов РФ судебное преследование.Ради распила бюджета страны на спорт "гордые" чиновники согласны ползать перед МОК на коленях выпрашивая милостыню.Как это унизительно для когда-то Великой России и противно глядеть на это.Нет слов на это кроме матерных.
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