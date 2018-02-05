Милонов предложил способ поддержать российских спортсменов на Играх-2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил свой вариант поддержки российских спортсменов на Олимпиаде-2018.

Как пишет РИА Новости, он предложил Национальному Олимпийскому комитету России обратиться к согражданам с призывом оказать поддержку нашим спортсменам. Депутат предложил гражданам вывесить государственные флаги РФ на своих домах на время проведения Игр в Южной Корее.

Милонов заявил, что несмотря на то, что российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом и иметь какие-либо национальные знаки отличия на форме, но они все равно остаются российскими спортсменами, которые защищают честь страны.

«Мы должны поддержать их. Никто не запретит нам любить и переживать за своих спортсменов. Пускай они знают, что дома их ждут, болеют за них. Я предлагаю НОК выступить с официальным призывом к согражданам — вывесить на своем жилье в дни Олимпиады российский триколор в знак поддержки и солидарности с атлетами», - заявил Милонов.

По словам парламентария, соответствующее письмо с предложением в НОК отправлено сегодня, 5 февраля.