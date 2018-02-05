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Снегопад в Москве стал причиной более двух тысяч ДТП

18:00 5.02.2018
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
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В течение трех последних дней, когда на Москву обрушился рекордный снегопад, на дорогах столицы произошли более двух тысяч мелких аварий. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В частности, 2 февраля инспекторы зафиксировали – 626 ДТП, 3 февраля – 676 и еще 770 аварий 4 февраля.

В девяти ДТП, которые были оформлены сотрудниками ведомства в воскресенье, пострадали 12 человек. В их числе двое детей, уточняет «Газета.ru».

По данным синоптиков, в минувшие выходные в Москве выпало количество снега более чем вдвое превышающее месячную норму. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил что стихия стала причиной гибели одного человека и еще пятеро пострадали. Из-за снегопада в городе повалены более двух тысяч деревьев.
 

Темы: Россия, Москва, ДТП, Обильные снегопады и их последствия
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 23:13
Гость: пенсионер

Ольга.....Голодец?
05.02.2018, 22:49
Гость: Ольга-2

Московским пенсионерам дома сидеть нужно по поводу такого снегопада!А если силёнка лошадиная, так помочь расчищать свои дворы! Давно пора запретить въезд в центр города на частных машинах! В городе -- метро, трамваи,троллейбусы,автобусы, такси, наконец!!! И всё мало!!! Как тараканы, забили дворы, детские площадки...Дерутся из-за определённых мест парковки!!! Бардак! Из подъезда невозможно стало выйти, спокойно пройти по двору! Как вам не стыдно!!! И все треплются о культуре !!!Детей,стариков , матерей с грудничками давят ,и снова о культуре,паршивцы!!!
05.02.2018, 21:30
Гость: пенсионер

Бюджет Москвы 2 трлн. рублей. Со вчерашнего снегопада на тротуарах и во дворах ничего не убрано и не убирается. Жидкие потуги убрать снег кое-где просматриваются лишь на проезжей части. Ждём, когда само растает. Если бы триллион не разворовали, а другой не растратили на бордюры и замену плитки, можно было бы организовать нормальную уборку снега... Или хотя бы оленей в упряжках завезти для смеха.
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