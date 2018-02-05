Снегопад в Москве стал причиной более двух тысяч ДТП

В течение трех последних дней, когда на Москву обрушился рекордный снегопад, на дорогах столицы произошли более двух тысяч мелких аварий. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В частности, 2 февраля инспекторы зафиксировали – 626 ДТП, 3 февраля – 676 и еще 770 аварий 4 февраля.

В девяти ДТП, которые были оформлены сотрудниками ведомства в воскресенье, пострадали 12 человек. В их числе двое детей, уточняет «Газета.ru».

По данным синоптиков, в минувшие выходные в Москве выпало количество снега более чем вдвое превышающее месячную норму. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил что стихия стала причиной гибели одного человека и еще пятеро пострадали. Из-за снегопада в городе повалены более двух тысяч деревьев.

