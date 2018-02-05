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Немецких депутатов удивили качественные дороги Крыма

09:28 5.02.2018
Фото с сайта crimea.org
Фото с сайта crimea.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Делегация немецких депутатов посетила Крым и была впечатлена качеством крымских дорог. Об этом рассказал замглавы комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям, председатель национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

По его словам, депутаты были поражены качеством дорог, поскольку слышали, что в Крыму они «плохие».

«Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

По его словам, немецкие депутаты остались довольны визитом в Крым. В первую очередь, они убедились, что в регионе нет дефицита продуктов из-за санкций.

Гемпель отметил, что члены делегации посетили Южный берег Крыма. В понедельник, 5 февраля, депутаты планируют визит в МДЦ «Артек». Их, в частности, интересует, «каким образом можно прислать» детей в Крым.

Между тем немецким депутатам пообещали «плачевные последствия» за визит в Крым. С таким заявлением выступил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В состав немецкой делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии». 

Темы: Россия, Германия, Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 16:59
Гость: Беларус

Ты хоть сам то был хотя бы раз в Крыму? А то тебя почитать та ты очень сильно смахиваешь на соседского пацанёнка. Тот тоже абсолютно всё знает и везде он был. Ну точь в точь как ты. И ещё кто с ним не согласен тот у него дебил. У тебя хохол.
Ему 6 лет , а сколько годиков тебе малец?
А что ты лжец очень легко убедиться. Стоит набрать в поисковике Онлайн веб камеры Крыма и видно и состояние и дорог и состояние пляжей и количество отдыхающих.
Ватник он и в песочнице ватник.
05.02.2018, 14:20
Гость: Виктор Иванович

Нет.
05.02.2018, 14:12
Гость: ???

Это же надо быть таким тупым. Ясно же написано, что эти дороги построены в последние 4 года. Ты еще вспомни , что при царе Горохе было.
Немцам можно верить, тебе нет.
Впрочем нам-то давно известно о массовом строительстве и ремонте дорог, которые действительно были запущены при Украине и совсем не ремонтировались и не строились.
Так что в этом ты прав, у меня в 2008-ом дочь ездила с мужем на машине в Евпаторию, не только дороги в ужасном состоянии, но и набережная в Евпатории.
Все было запущено до крайности, музеи не ремонтировались, больницы, школы.
Укры только грабили Крым и ни копейки не вкладывали.
Ничего , приведем все в порядок и вернем НАШЕМУ Крыму заслуженное звание -жемчужины Причерноморья.
И не ври беларусов в Крыму достаточно много отдыхает.
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