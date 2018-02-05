]]> ]]>
Главная В России Новости

Общественники предложили увековечить имя погибшего в Сирии летчика

18:45 5.02.2018
Су-25T5. Фото с сайта wikimedia.org
Су-25T5. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В Приморье представители организации гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль» предложили присвоить одной из улиц Владивостока имя пилота Романа Филиппова, погибшего в Сирии.

Эту инициативу они направили главе города Виталию Веркеенко и главе местной Думы Андрею Брику, передает РИА «Новости». В качестве одного из вариантов, общественники предлагают присвоить имя Филиппова безымянной улице в строящемся микрорайоне «Снеговая Падь».

«Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века», - цитирует агентство активиста организации Андрея Колова.

Пилотируемый Филипповым истребитель Су-25 был сбит 3 февраля в провинции Идлиб. Летчик катапультировался, но на земле ему пришлось вступить в бой с террористами, в котором он и погиб. В Приморье у него осталась семья.
 

Темы: Россия, Владивосток, Приморский край, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2018, 01:05
Гость: Unknown

Согласен! Я за, чтоб поставить памятник и увековечить его имя!
Вечная память!
Семье- соболезнования...!
06.02.2018, 00:19
Гость: Valdi

А зачем нам была нужна великая отечественная...? там тоже гибли ребята..
05.02.2018, 23:38
Гость: ...

Ну и зачем нам эта Сирия нужна, чтобы ещё и гибли наши ребята.. кому это надо?!
за что погиб... Светлая память!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.