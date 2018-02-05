Общественники предложили увековечить имя погибшего в Сирии летчика

В Приморье представители организации гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль» предложили присвоить одной из улиц Владивостока имя пилота Романа Филиппова, погибшего в Сирии.

Эту инициативу они направили главе города Виталию Веркеенко и главе местной Думы Андрею Брику, передает РИА «Новости». В качестве одного из вариантов, общественники предлагают присвоить имя Филиппова безымянной улице в строящемся микрорайоне «Снеговая Падь».

«Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века», - цитирует агентство активиста организации Андрея Колова.

Пилотируемый Филипповым истребитель Су-25 был сбит 3 февраля в провинции Идлиб. Летчик катапультировался, но на земле ему пришлось вступить в бой с террористами, в котором он и погиб. В Приморье у него осталась семья.

