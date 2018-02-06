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СК РФ назвал сумму ущерба по делу дагестанских министров

12:31 6.02.2018
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Ущерб по делу дагестанских министров, обвиняемых в хищении бюджетных средств, превышает 95 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

По ее словам, следователи выделили в деле несколько эпизодов. Один из них связан с приобретением здания для детского сада в селе Халимбекаул. Бывший ресторан «Шуринка» вместе с реконструкцией стоил 12 миллионов рублей, однако был приобретен за 31,8 миллиона.

Другой эпизод касается реконструкции здания для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства. Работы выполнялись наемными рабочими за наличный расчет. Чиновники провели аукцион для заключения контракта с ООО «Гранд-Строй» и в 2013-2014 годах компании было перечислено более 41 миллиона рублей.

Также следователи выявили хищение бюджетных средств, выделенных на инженерную инфраструктуру турбазы «Орлиное гнездо», которые причинили бюджету республики ущерб на 35 миллионов рублей.

В минувший понедельник сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. У всех арестованных чиновников прошли обыски, а самих задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.

В январе 2018 года в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку вечером 5 февраля. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов.

Темы: Дагестан, Борьба с коррупцией в России, Бюджетная политика в России, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 16:34
Гость: Владимир

ЦИРК ДА И ТОЛЬКО !
Девяносто пять миллионов рублей - это всего лишь ПОЛТОРА МИЛЛИОНА долларов - цена ОДНОЙ МАЛЕНЬКОЙ клетушки в центре Москвы ... .
Ха - Ха - Ха !
А в Кремле регулярно С ПОЧЁТОМ принимают и даже награждают ВОРЮГ укравших у нас с вами В ТЫСЯЧИ РАЗ БОЛЬШЕ - например Усманова, Дерипаску, Потанина, Путанина, Вексельберга, Арамовича, Чубайса, Ковальчука и прочих негодяев.

Грядущие поколения будут столетиями смеяться над нами - дураками, но более всего - над теми идиотами которые сейчас нахваливают ЭТУ Власть.
06.02.2018, 12:59
Гость: В нищем Дагестане

и министры нищие.
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