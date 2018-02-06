Российские юристы предложили провести реформу МОК

Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая Сергеем Степашиным считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходима реформа.

«Господин Бах (глава МОК) после решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять вопрос и о реформировании самого МОК», - цитирует «Интерфакс» заявление Степашина.

Он уличил МОК в политизации спорта и нарушении правовых норм, а также назвал неприемлемым то, что комитет предвзято относится к российским спортсменам. По словам Степашина, отказ организации приглашать отечественных атлетов на ОИ-2018 противоречит здравому смыслу и нарушает положения Олимпийской хартии.

Бах ранее заявил, что Спортивный арбитраж нуждается в реформировании, поскольку его решения перестали удовлетворять МОК. Суд оправдал почти 30 российских спортсменов и разрешил им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, но комитет все равно отказался высылать им приглашения.

