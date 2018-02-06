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Российские юристы предложили провести реформу МОК

20:43 6.02.2018
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая Сергеем Степашиным считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходима реформа.

«Господин Бах (глава МОК) после решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять вопрос и о реформировании самого МОК», - цитирует «Интерфакс» заявление Степашина.

Он уличил МОК в политизации спорта и нарушении правовых норм, а также назвал неприемлемым то, что комитет предвзято относится к российским спортсменам. По словам Степашина, отказ организации приглашать отечественных атлетов на ОИ-2018 противоречит здравому смыслу и нарушает положения Олимпийской хартии.

Бах ранее заявил, что Спортивный арбитраж нуждается в реформировании, поскольку его решения перестали удовлетворять МОК. Суд оправдал почти 30 российских спортсменов и разрешил им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, но комитет все равно отказался высылать им приглашения.
  

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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07.02.2018, 00:35
Гость: кю

США держат МОКрых на крючке коррупционных обвинений, но у МОКрых не должно остаться иллюзий, что беспрекословно выполняя заказ против РФ, они уйдут от ответственности.
06.02.2018, 23:06
Гость: Оллес

Тут реформа не поможет,русофобов и т.п. шваль нужно полностью разогнать для начала,но пиндосы этого не допустят,значит нужно создавать СВОИ независимые спортивные структуры совместно с Китаем,Азией,Ю.Америкой.
06.02.2018, 22:49
Гость: Лука Лукич

....MOK. .не военная диктатура...Ба...Не. Мальчик...приходить..достойно. Это. А ерфашизм...Уходи..BAch уйди достойно.
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