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Правительство Дагестана отправлено в отставку

10:40 6.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку, указ об этом вышел в понедельник вечером.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов. 

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Также задержаны двое заместителей врио премьер-министра Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший республиканский министр образования Шахабас Шахов.

Чиновники были задержаны в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

По данным источника РБК в центральном аппарате МВД и собеседника, знакомого с материалами расследования, задержанным могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества. По данным источника, в ОПС входили чиновники самого высокого уровня, а также сотрудники правоохранительных органов.

Гамидов возглавлял правительство с 2013 года, с октября 2017 года он стал врио премьер-министра. Ранее он состоял в правлении банка «Эльбин», работал в дагестанском отделении Сбербанка, был депутатом республиканского парламента и министром финансов Дагестана.
 

Темы: Дагестан, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2018, 13:52
Гость: ybr

Тебя посодють а ты не воруй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.02.2018, 13:13
Гость: Ждем

отставку всего состава ЦБ, работающего на америку!
06.02.2018, 12:48
Гость: Отставку

или отсидку?
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