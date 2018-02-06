Правительство Дагестана отправлено в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку, указ об этом вышел в понедельник вечером.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Также задержаны двое заместителей врио премьер-министра Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший республиканский министр образования Шахабас Шахов.

Чиновники были задержаны в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

По данным источника РБК в центральном аппарате МВД и собеседника, знакомого с материалами расследования, задержанным могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества. По данным источника, в ОПС входили чиновники самого высокого уровня, а также сотрудники правоохранительных органов.

Гамидов возглавлял правительство с 2013 года, с октября 2017 года он стал врио премьер-министра. Ранее он состоял в правлении банка «Эльбин», работал в дагестанском отделении Сбербанка, был депутатом республиканского парламента и министром финансов Дагестана.

