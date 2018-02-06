Депутаты предложили выплачивать пособие родителям-одиночкам

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект о пособиях для родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних.

По словам авторов законопроекта, в настоящий момент в России насчитывается порядка 6 млн неполных семей – в том числе 1 млн отцов-одиночек и 5 млн матерей-одиночек. А нынешняя экономическая обстановка в стране значительно расширила круг малоимущих, и наиболее остро эта проблема затрагивает именно одиноких родителей.

Для оказания таким лицам помощи предлагается предусмотреть, что одинокая мать или отец, среднедушевой доход которых не более чем на 20% превышает прожиточный минимум, воспитывающий детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеет право на государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи.

Депутаты отмечают: около трети неполных семей, то есть 1,837 млн, являются бедными. Соответственно, при выплатах в размере 10 000 руб. на одну такую ячейку общества потребуется тратить из бюджета более 18 млрд руб. в месяц, сообщает «Право.ру».

К документу прикреплен отзыв Правительства, которое рекомендует Госдуме не принимать предложенные поправки.