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Депутаты предложили выплачивать пособие родителям-одиночкам

10:18 6.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект о пособиях для родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних.

По словам авторов законопроекта, в настоящий момент в России насчитывается порядка 6 млн неполных семей – в том числе 1 млн отцов-одиночек и 5 млн матерей-одиночек. А нынешняя экономическая обстановка в стране значительно расширила круг малоимущих, и наиболее остро эта проблема затрагивает именно одиноких родителей.

Для оказания таким лицам помощи предлагается предусмотреть, что одинокая мать или отец, среднедушевой доход которых не более чем на 20% превышает прожиточный минимум, воспитывающий детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеет право на государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи.

Депутаты отмечают: около трети неполных семей, то есть 1,837 млн, являются бедными. Соответственно, при выплатах в размере 10 000 руб. на одну такую ячейку общества потребуется тратить из бюджета более 18 млрд руб. в месяц, сообщает «Право.ру».

К документу прикреплен отзыв Правительства, которое рекомендует Госдуме не принимать предложенные поправки.  

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 14:25
Гость: Селянин

Нужно поднимать экономику и заработную плату, укреплять институт семьи. У нас же депутаты делают все наоборот.
06.02.2018, 12:14
Гость: gvozd

агентура педосатанистов активно работает..
это то что привело к полному развалу в сша.
черные бабы тупо сидят на шее у государства, потому что прижить на стороне ребенка неизвестно от кого намного выгоднее чем работать..
зачем корячится если можно не работать и жить на пособие?
тупая индея.
это стимулировние свинства у женской половины рф, которая итак не святая прямо скажем..
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