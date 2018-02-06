Экс-врио главы правительства Дагестана отправлен под арест

Басманный суд Москвы избрал бывшему временно исполняющему обязанности главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Своим постановлением суд удовлетворил ходатайство следствия. Под арестом Гамидов проведет до 5 апреля, передает «Интерфакс». Защита экс-чиновника просила о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте, но суд это ходатайство отклонил.

Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахобас Шахов обвиняются в хищении бюджетных средств, которые были выделены на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана. Причиненный ими ущерб составляет около 108 миллионов рублей. Исаев, Юсуфов и Шахов также отправлены под арест.