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Экс-врио главы правительства Дагестана отправлен под арест

19:18 6.02.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Басманный суд Москвы избрал бывшему временно исполняющему обязанности главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Своим постановлением суд удовлетворил ходатайство следствия. Под арестом Гамидов проведет до 5 апреля, передает «Интерфакс». Защита экс-чиновника просила о более мягкой мере пресечения – домашнем аресте, но суд это ходатайство отклонил.

Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахобас Шахов обвиняются в хищении бюджетных средств, которые были выделены на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана. Причиненный ими ущерб составляет около 108 миллионов рублей. Исаев, Юсуфов и Шахов также отправлены под арест. 

Темы: Россия, Дагестан, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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