Пилот штурмовика Су-25 представлен к званию Героя России посмертно‍

Пилота сбитого в сирийской провинции Идлиб Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 3 февраля в Сирии. Российский штурмовик Су-25 сбит террористами из ПЗРК, офицер Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали ракетой, передает РИА Новости.

После катапультирования он приземлился в подконтрольном террористам районе Телль-Дебес. Там летчик до последних минут сражался с боевиками. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов взорвал гранату. «Это вам за пацанов!» — стало последними словами российского летчика.

В военном ведомстве отметили, что Филипов был опытным авиатором и не первый раз находился в командировке в Сирии. Майор блестяще выполнял десятки боевых задач по ликвидации террористов, а также неоднократно сопровождал гуманитарные колонны российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Роман Филипов был выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища. Сообщается, что командование всегда характеризовало его как «перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика», пользовавшегося заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.