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Пилот штурмовика Су-25 представлен к званию Героя России посмертно‍

14:51 6.02.2018
Су-25T5. Фото с сайта wikimedia.org
Су-25T5. Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Пилота сбитого в сирийской провинции Идлиб Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 3 февраля в Сирии. Российский штурмовик Су-25 сбит террористами из ПЗРК, офицер Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали ракетой, передает РИА Новости.

После катапультирования он приземлился в подконтрольном террористам районе Телль-Дебес. Там летчик до последних минут сражался с боевиками. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов взорвал гранату. «Это вам за пацанов!» — стало последними словами российского летчика. 

В военном ведомстве отметили, что Филипов был опытным авиатором и не первый раз находился в командировке в Сирии. Майор блестяще выполнял десятки боевых задач по ликвидации террористов, а также неоднократно сопровождал гуманитарные колонны российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Роман Филипов был выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища. Сообщается, что командование всегда характеризовало его как «перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика», пользовавшегося заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.

Темы: Сирия, Военная авиация РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 18:25
Гость: гвардии майор

Послали парня фиг знает куда.Чтобы он там не дал газопровод в Европу построить.Бомбил всё,что движется.По итогу грохнули самого.И за что голову сложил?За миллиарды "Газпрома"...
06.02.2018, 18:12
Гость: доброжелатель

У вас ещё столько героев на очереди.Берегите себя от выгорания вашего сознания по ажиотажной героизации одного из них.На следующего может не хватить слов и наград!
06.02.2018, 18:02
Гость: ...

За Саддата, за Газпром, за базы Хмеймим и Тартус ну и , конечно за скрепы.
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