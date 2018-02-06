ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России‍

Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборах в марте. Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.

Накануне заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК закончила проверку подписей, предоставленных штабом кандидата. По словам Булаева, ЦИК забраковала около 0,39% подписей за Путина при допустимом уровне брака в 5%. Он назвал это «рекордно малым количеством».

«В прошлую избирательную кампанию, когда собирались подписи, было чуть больше 1%», — отметил Булаев. При этом в подписях Григория Явлинского ЦИК нашла 1,07% брака, в подписях Ксении Собчак — 1,33%, в подписях Сергея Бабурина — 3,18%, в подписях Максима Сурайкина — 3,72%, а в подписях Титова — 4,35%.

Также сообщается, что Центризбирком не имеет оснований сомневаться в законности регистрации кандидата от КПРФ Павла Грудинина на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что ЦИК проверяет выдвинутых и зарегистрированных кандидатов по 14 критериям, "досылается информация из налоговой службы, из остальных организаций". "Но сейчас никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов, в том числе зарегистрированных, у нас нет", - подчеркнула она.

Памфилова выразила надежду на то, что "некоторые кандидаты все вспомнят, что у них есть, наведут порядок в своих взаимоотношениях с налоговой инспекцией и другими [ведомствами]".