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ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России‍

12:40 6.02.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборах в марте. Члены ЦИК поддержали это решение единогласно.

Накануне заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК закончила проверку подписей, предоставленных штабом кандидата. По словам Булаева, ЦИК забраковала около 0,39% подписей за Путина при допустимом уровне брака в 5%. Он назвал это «рекордно малым количеством».

«В прошлую избирательную кампанию, когда собирались подписи, было чуть больше 1%», — отметил Булаев. При этом в подписях Григория Явлинского ЦИК нашла 1,07% брака, в подписях Ксении Собчак — 1,33%, в подписях Сергея Бабурина — 3,18%, в подписях Максима Сурайкина — 3,72%, а в подписях Титова — 4,35%.

Также сообщается, что Центризбирком не имеет оснований сомневаться в законности регистрации кандидата от КПРФ Павла Грудинина на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что ЦИК проверяет выдвинутых и зарегистрированных кандидатов по 14 критериям, "досылается информация из налоговой службы, из остальных организаций". "Но сейчас никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов, в том числе зарегистрированных, у нас нет", - подчеркнула она.

Памфилова выразила надежду на то, что "некоторые кандидаты все вспомнят, что у них есть, наведут порядок в своих взаимоотношениях с налоговой инспекцией и другими [ведомствами]".

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Центризбирком, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 18:12
Гость: Зачем в мавзолей?

В открытый космос - узнать есть ли жизнь на Марсе.
06.02.2018, 18:01
Гость: Опус

Какие задачи у нашего не заменимого он показал за время своего правления! Это тысячи приватизированных и разграбленных заводов, сёл и деревень, это детская наркомания, детский алкоголизм, детская преступность, тысячи беспризорных детей! У нас умирают тысячи детей от того, что нет денег на лечение! Этого что мало! И так можно продолжать до бесконечности. Его главная задача усидеть до конца его дней, жить в роскоши и безнаказанности. Сколько еще миллиардов, отмыть в свои карманы! При этом грабя народ , а так же уничтожая его , согласно указаниям амеров
06.02.2018, 17:58
Гость: михаил

Зарегистрировали 6 февраля? А рекламные плакаты с его изображением (что является прямым нарушением закона о выборах) висят в Самаре уже месяц. Неплохой кстати лозунг: сильный президент-сильная Россия. Правда совершенно непонятно, какое отношение к сильной России имеет Путин, и в чём он силён, кроме летания за журавлями, погружением в Байкал, восхвалением "заслуг" участников гайдаровского форума и ПОДАРЕННЫМ чёрным поясом по карате (который СМИ возвели в ему заслугу, как заработанный).
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