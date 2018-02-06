Центризбирком рассказал о доходах Владимира Путина

Доходы действующего президента России Владимира Путина за последние шесть лет составили 38,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

В ведомстве пояснили, что основными источниками дохода главы государства являются его зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. В частности, президент имеет 13 счетов, на которых в общей сложности находится около 14 миллионов рублей.

Что касается имущества, то Путин владеет квартирой и гаражом в Петербурге и имеет в бессрочном пользовании жилье в Москве. Кроме того, на его имя зарегистрированы три автомобиля отечественного производства - ГАЗ М21 1960-го и 1965-го годов выпуска и «Нива» 2009 года выпуска, а также прицеп «Скиф».

Накануне стало известно, что ЦИК зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты. Баллотироваться он будет как самовыдвиженец. Согласно данным опросов ФОМ и ВЦИОМ, рейтинг действующего главы государства составляет от 67% до 69,9%, что в разы выше, чем у остальных кандидатов.