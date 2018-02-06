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Центризбирком рассказал о доходах Владимира Путина

21:49 6.02.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Доходы действующего президента России Владимира Путина за последние шесть лет составили 38,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

В ведомстве пояснили, что основными источниками дохода главы государства являются его зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. В частности, президент имеет 13 счетов, на которых в общей сложности находится около 14 миллионов рублей.

Что касается имущества, то Путин владеет квартирой и гаражом в Петербурге и имеет в бессрочном пользовании жилье в Москве. Кроме того, на его имя зарегистрированы три автомобиля отечественного производства - ГАЗ М21 1960-го и 1965-го годов выпуска и «Нива» 2009 года выпуска, а также прицеп «Скиф».

Накануне стало известно, что ЦИК зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты. Баллотироваться он будет как самовыдвиженец. Согласно данным опросов ФОМ и ВЦИОМ, рейтинг действующего главы государства составляет от 67% до 69,9%, что в разы выше, чем у остальных кандидатов.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Центризбирком, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.02.2018, 02:25
Гость: Димон - чист, как Своровский хрусталь.

Самый бедный из всей своей родни и друганов. Которые имеют: дорогие яхты, дворцы, плантации виноградников в Италии, виллы в горно-лыжных курортах... .
А у Димона есть только и всего: коллекция часиков, фотоаппарат Лейка, проигрыватель с колонками, да несколько его любимых граммофонных пластинок "Влэк Саббот"и мобильник Айфон.
07.02.2018, 02:13
Гость: По совету друзей

приобрел себе автомашину "Москвич". Новая модель!
07.02.2018, 02:08
Гость: Val/

На планете Земля, есть много интересных и загадочных мест, привлекающих к себе ученых-исследователей, любителей-энтузиастов. Это: вершины гор, ущелья, океанские впадины и т.д. Но, есть одно загадочное озеро на планете, куда не отважится сунуться ни один водолаз-исследователь.
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