Дагестанские чиновники стали временно невыездными

Чиновникам Дагестана всех уровней временно запретили покидать территорию России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

«Невыездными» дагестанские чиновники будут до завершения работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации республики, пояснили собеседники издания. Пограничники уже получили соответствующее предупреждение на этот счет.

Запрет касается всех руководящих работников вплоть до глав администраций населенных пунктов. В настоящее время во всех министерствах и ведомствах Дагестана проводятся масштабные выемки документов. По словам источников, массовая «чистка» может продлиться несколько месяцев.

Поводом для мероприятий послужил недавний арест экс-врио главыправительства республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве.

