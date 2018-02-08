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Депутаты предложили ввести новую категорию вузов

12:21 8.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет Госдумы РФ по образованию и науке предложил создать новую категорию вузов, пишет РИА Новости.

Соответствующий законопроект предложено разработать и внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. «Комитет считает необходимым разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ», предусматривающего установления новой категории образовательных организаций высшего образования «открытый университет» («электронный университет»).

Депутаты также рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии по развитию индустрии электронного обучения, которую предложили возглавить главе правительства Дмитрию Медведеву.

Темы: Высшее образование в России, Образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 18:30
Гость: В

ВУЗах преподаватели - роботы будут учить студентов - роботов.
В метро роботы - машинисты перевозить роботов - пассажиров.
Во власти роботы- бюрократы будут получать взятки от роботов - бизнесменов. Роботы-сыщики будут их арестовывать, а роботы-судьи судить.
Роботы-либералы будут бороться за свободу роботов-заключенных.

А людей не будет. С ними одни хлопоты.
08.02.2018, 18:25
Гость: Предлагаю

еще один вид ВУЗов. Виртуальный.
08.02.2018, 16:58
Гость: АР

МОЖЕТ СРАЗУ ДИПЛОМЫ ВЫДАВАТЬ? ОФОРМИТЬ И УЗАКОНИТЬ ПРОДАЖУ ДИПЛОМОВ?
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