Депутаты предложили ввести новую категорию вузов

Комитет Госдумы РФ по образованию и науке предложил создать новую категорию вузов, пишет РИА Новости.

Соответствующий законопроект предложено разработать и внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. «Комитет считает необходимым разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ», предусматривающего установления новой категории образовательных организаций высшего образования «открытый университет» («электронный университет»).

Депутаты также рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии по развитию индустрии электронного обучения, которую предложили возглавить главе правительства Дмитрию Медведеву.