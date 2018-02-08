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Новейшие истребители Су-57 приняли в опытно-боевую эксплуатацию

08:08 8.02.2018
Су-57. Фото с сайта wikipedia.org
Су-57. Фото с сайта wikipedia.org
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Российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.

"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — рассказал Борисов. В 2018 году, как отметил замминистра, будет подписан контракт на поставку установочной партии Су-57. "Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — 12 самолетов", — уточнил Борисов.

По его словам, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Он добавил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых активно участвуют в летных испытаниях.

Отвечая на вопрос о работе над новым двигателем для ПАК ФА, замглавы военного ведомства ответил: "Пока трудно судить, потому что у нас был всего один полет. Вроде все нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года".

Су-57 (Т-50) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 13:30
Гость: ???

Прикажу- ори погромче, если так ничего и не понял.
Что вспоминать старые времена, нет их и не вернешь, как бы не хотелось.
Ты еще вспомни, как в "старые времена" сотнями в месяц Як-9 клепали. Только Як-9 м даже МИГ-21 это не Су-57 и времена сейчас не те , когда МиГ-21 делали.
Даже понимая, что не все так гладко, не нужно, сказки расказывать как в США завтра сделают самолет 10-го поколения.
По нынешним временам этому Су-57 , действительно радоваться нужно.
08.02.2018, 12:40
Гость: Прикажете-с...

.."Ура" орать??? При таких делах в старые времена кое-кого ставили к стенке, а кое-кто ехал рыть каналы, рубить лес. А сейчас представляют, как достижение. Не понимаешь, что-ли, что нас приучают радоваться каждому пуку, никакого отношения не имеющему к реальной силе армии? То, что произошло - результат спланированной акции по торможению НИОКР в авиации вообще и ПАКФА, в частности. Тут и супер-пупер-джет "поработал", и "кадровая работа" в Рыбинске, и приход к власти в ОАК банды дилетантов. Вот и сбивают, если что, палками..
08.02.2018, 12:14
Гость: Уверен в одном

При Грудинине их будут тысячи! Грудинин- это Новый Сталин!
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