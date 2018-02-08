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В России впервые освободили пожизненно осужденного заключенного

11:00 8.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Вологодский областной суд принял решение об освобождении из колонии «Полярная Сова» 63-летнего Анвара Масалимова, которого приговорили к расстрелу за убийство с отягчающими обстоятельствами в 1991 году, после чего казнь была заменена пожизненным заключением, пишет «Московский комсомолец».

Маслимов совершил убийство в Томской области 17 августа 1991, за 15 лет до этого он уже был приговорен к тюремному заключению за другое убийство.

Он стал первым приговоренным в России к пожизненному заключению человеком, который вышел на свободу. Ему удалось добиться переквалификации дела на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, после чего из приговоры были убраны указания на признание Масалимова особо опасным рецидивистом.

Отмечается, что за Маслимовым не был установлен административный надзор, его местонахождение на данный момент не известно.
 

Темы: Россия, Расследования в России
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 17:47
Гость: Гость

Иванова бы не выпустили. А Маслимова - выпустили.
08.02.2018, 14:31
Гость: ***

В 1953-м году была огромная амнистия, когда выпускали бандитов разных мастей. И что потом началось в стране: преступность разгулялась во всю. Еле-еле её обуздали. Далее при Никитке также была подобная амнистия, и опять тоже самое. Ну ничему мы не учимся. Сейчас на пожизненном сидят 1200 (не могу произнести слово "люди") нЕлюдей. 500 из них уже подходят к 25-летнему сроку отсидки. Раз есть прецедент, следовательно, и эти пойдут по УДО. Я - за смертную казнь и мне плевать на либерастические мнения.
08.02.2018, 14:24
Гость: Зоя

Вот тебе и "пожизненное"!
Жди новых убийств, Вологодский областной суд! Страдания новых жертв этого убийцы будут на твоей совести.
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