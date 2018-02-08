В России впервые освободили пожизненно осужденного заключенного

Вологодский областной суд принял решение об освобождении из колонии «Полярная Сова» 63-летнего Анвара Масалимова, которого приговорили к расстрелу за убийство с отягчающими обстоятельствами в 1991 году, после чего казнь была заменена пожизненным заключением, пишет «Московский комсомолец».

Маслимов совершил убийство в Томской области 17 августа 1991, за 15 лет до этого он уже был приговорен к тюремному заключению за другое убийство.

Он стал первым приговоренным в России к пожизненному заключению человеком, который вышел на свободу. Ему удалось добиться переквалификации дела на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, после чего из приговоры были убраны указания на признание Масалимова особо опасным рецидивистом.

Отмечается, что за Маслимовым не был установлен административный надзор, его местонахождение на данный момент не известно.

