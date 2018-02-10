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«Гринпис» пожаловался в Интерпол на брошенные в России химикаты из Польши

16:25 10.02.2018
Фото с сайта m-sosva.ru
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«Гринпис России» попросил Интерпол начать расследование против польской компании Roca Petrol, которая в 2016 году завезла в Россию около 2,6 тыс. бочек токсичного вещества. Бочки находятся в порту Калининграда, российская «дочка» Roca Petrol (зарегистрированная в Смоленске компания «СМ-Трейдинг») перестала платить за их хранение.

Этот инцидент расследовал СКР, но в декабре прошлого года дело было закрыто — следователи не усмотрели в этом преступления. Бочки продолжают находиться в порту, и договориться, кто именно должен утилизировать опасное вещество, российская и польская стороны не могут, следует из документов, которые есть в распоряжении РБК.

​Экологи попросили главу правительства Дмитрия Медведева принять меры, чтобы пресечь попытки ввоза в Россию опасных химикатов, у которых истекает срок годности: в таких случаях есть подозрение, что страна-экспортер просто пытается избавиться от опасных отходов, чтобы не утилизировать их за большие деньги.

В марте 2016 года компания Roca Petrol завезла в Россию около 550 тыс. л препарата Geminex G30. Это «средство для мытья и обезжиривания», которое используют, например, при очистке кораблей или буровых установок. Около 2,6 тыс. бочек вещества купила компания «СМ-Трейдинг», которая, по данным СПАРК, является дочерней по отношению к Roca Petrol. Груз поместили на таможенном складе в Калининградском морском торговом порту.

Спустя три месяца «СМ-Трейдинг» предложила вернуть груз. «Однако данный товар возвращен продавцу не был. Вместо этого «СМ-Трейдинг» приняла решение об его уничтожении и попыталась оформить соответствующие разрешения. При этом продавец, как это ни удивительно, не возражал против уничтожения своей собственности», — говорится в письме «Гринпис» в российское бюро Интерпола.

В декабре 2016 года «СМ-Трейдинг» обратилась в управление Роспотребнадзора по Калининградской области за разрешением захоронить бочки на полигоне отходов в поселке Круглово. Однако экспертная комиссия ведомства сочла это невозможным, следует из письма управления: такой способ утилизации не подходил из-за опасности химиката для окружающей среды. Альтернативных способов в Роспотребнадзоре не предложили.

Бочки остались в зоне таможенного контроля порта и больше компания их судьбой не интересовалась, утверждают экологи.

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 05:01
Гость: Остап

Если гадость предназначалась для обезжиривания буровых установок, так её и нужно отдать буровикам, задаром. Уверен, что срок годности этой гадости превышает сто лет.
11.02.2018, 02:28
Гость: Беспредел!

Какие-то мерзавцы, наладили свой черный бизнес по утилизации польских ядохимикатов на территории России!? Часть грязной выручки идёт на подкуп местной (может и верховной) власти, остальная часть в оффшорный карман.
10.02.2018, 23:40
Гость: Тебе надо

ты и тряси. Никто видимо ничего не покупал, и тут налицо просто попытка утилизации за счёт порта. Скорее всего сольют в море по сотне бочек в день и дело с концом.
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