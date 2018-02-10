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Депутат Виталий Милонов предложил создать министерство по делам бомжей

20:41 10.02.2018
Виталий Милонов. Фото Sm alien с сайта wikimedia.org
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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов предложил создать в России министерство по делам бомжей.

Парламентарий пояснил, что проблема "бродяжничества, бездомных, попрошаек и прочих обездоленных" сейчас не входит в компетенцию ни одного из ведомств.

"Этот вопрос лежит за рамками МВД, Минздрава, Минтруда: проблема многогранная и необходимо, для успешного искоренения этого социального недуга, создать эффективный орган, который возьмет в себя отдельные полномочия каждого из этих органов <…>", — заявил РИА Новости депутат.

Он добавил, что занимается разработкой соответствующего законопроекта. Цель документа — искоренить бродяжничество и создать центр по разработке правовых актов по этому вопросу.

По замыслу Милонова, нововведение также предполагает восстановление инфраструктуры по социализации бродяг, бомжей и попрошаек. Речь идет о трудовых учреждениях, профилакториях, обучающих центрах и других организациях.

Кроме того, депутат видит одной из задач своей инициативы "огосударствление" разнообразных волонтерских движений, оказывающих помощь бездомным, создание государственной концепции в этой отрасли и механизма защиты людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 05:31
Гость: ///.

Все идеи неплохи,до их воплощения.
И тут будет коррупция. Министру Бомжей (фамилия его будет вроде "поэт бездомный",или Голоднюк, что то такое наверняка)будут нести взятки--
Матрац, консерву , одеяло байковое,подушку,рюкзак,тапочки,древний адидас,один, пр.
Причем вероятна какая нибудь банкнота в означенных вещах.
...
А вообще- то----- позор властям.
11.02.2018, 05:27
Гость: Один

дебил из депутатов предложил свергать Баха из МОКа силами Думы,второй дебил из депутатов замахнулся на минбомж,третий дебил предлагает создать госкорпорацию бродячих собак.И никто из депутатского корпуса нашей Думы ни разу не сказала в защиту 22 000 000 000 голытьбы в нищете.
11.02.2018, 03:10
Гость: Длинный нос

Неплохая идея!
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