Суд оштрафовал и выдворил из Крыма британскую журналистку

Суд выдворил из Крыма британскую журналистку Маделайн Роуч. Как сообщает «Радио Свобода», суд счел, что она занималась в Крыму журналистикой без аккредитации МИД России.

Роуч задержали утром 7 февраля в одном из хостелов Симферополя. Ее опросили в полиции, и затем Центральный районный суд Симферополя признал ее виновной по статье о нарушении иностранцем правил въезда и пребывания в России. Ее оштрафовали на четыре тысячи рублей и заставили уехать из Крыма.

Полицейские обвинили журналистку, что она занимается журналистикой на территории России, не имея аккредитации, и в том, что у нее нет медицинской страховки. Адвокат по назначению Андрей Семенец советовал Роуч признать вину, заплатить штраф и уехать.

По мнению Роуч, полицейские следили за ее передвижениями в Крыму и за тем, что она делает в интернете. В суде они ссылались на показания свидетелей о встречах с ней, но назвать этих людей и вызвать их на допрос отказались, отмечает «Свобода». На возражения журналистки, что она оформляла медстраховку для получения российской визы, ей ответили, что для Крыма нужна «специальная страховка».

Сама журналистка в суде говорила, что не выполняла ничье редакционное задание и приехала в Крым, чтобы познакомиться с героями своих публикаций. В ответ полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями задержанных через мессенджер на телефоне. Роуч освещает нарушения прав человека на постсоветском пространстве, отмечает «Свобода».