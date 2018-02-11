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Бойцы «ЧВК Вагнера» отомстили за сбитый над Идлибом российский самолет Су-25

13:13 11.02.2018

Bousla: САА и «ЧВК Вагнера» уничтожили боевиков, виновных в гибели российского летчика 

По информации официальной страницы в «Facebook» арабского портала Bousla, сирийская армия при участии подразделений так называемой «ЧВК Вагнера» провела на территории САР спецоперацию по выявлению боевиков, виновных в гибели российского летчика Романа Филипова. В ходе операции были обнаружены и уничтожены некоторые участники террористической группировки, имевшей отношение к атаке на сбитый в Идлибе самолет Су-25.

Фото: PAP/EPA/ABDALLA SAAD

Как ранее сообщали СМИ, российский штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчику Роману Филипову удалось катапультироваться, однако на земле он попал в окружение боевиков и погиб в неравном бою с многочисленным отрядом террористов. Согласно информации военных источников, попав в окружение, майор подорвал себя гранатой. За проявленную отвагу Роман Филипов был удостоен звания Героя России посмертно.

На данный момент на территории САР продолжают действовать мелкие разрозненные бандформирования, которым, по информации военных источников, противостоят силы САА, ВКС РФ и бойцы т.н. «ЧВК Вагнера». Российские добровольцы проводят разведывательные и наступательные операции, участвуя в зачистке оставшихся террористов. Спецоперацию близ провинции Идлиб военные обозреватели называют «местью» за убитого героя ВКС РФ. Напомним, что ответственность за сбитый штурмовик ранее взяла на себя запрещенная в России организация «Хайат тахрир аш-Шам».

На данный момент правительственные войска САР и поддерживающие их союзные силы участвуют в ряде освободительных операций в районе провинции Идлиб и в западной части центральной Сирии близ берегов реки Оронт в городе Хама. Оба участка являются главными пунктами противостояния САА и оставшихся террористических бандформирований.
  

Темы: Сирия
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 17:32
Гость: Слава**

Что,сам при этом присутствовал и подсчитывал? смотри,что бы и за тобой не пришли бойцы Вагнера!
11.02.2018, 17:22
Гость: АнтиВагнер

Военный человек по российским законам может работать только на государство. Наемничество запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359)
Бойцы ЧВК в Сирии по сути выброшены на убой.По сведениям из СМИ 7.02.2018 г. 200 человек из ЧВК Вагнера погибли.Имена погибших скорее всего будут появляться в соцсетях,т.к. как государству они не нужны даже в виде неизвестных героев.
11.02.2018, 16:04
Гость: Время Ч.

Какие пруфы? Вы с дерева упали? На сайт МО заходите и на этом все. Или вам по каждой операции подавай видео, интервью, отчет по кол-ву использованных боеприпасов, медицинские карты раненых и убитых?Представляю в 1941 люди кричали бы Левитану - "Пруфы давай!"
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