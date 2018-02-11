Бойцы «ЧВК Вагнера» отомстили за сбитый над Идлибом российский самолет Су-25

Bousla: САА и «ЧВК Вагнера» уничтожили боевиков, виновных в гибели российского летчика

По информации официальной страницы в «Facebook» арабского портала Bousla, сирийская армия при участии подразделений так называемой «ЧВК Вагнера» провела на территории САР спецоперацию по выявлению боевиков, виновных в гибели российского летчика Романа Филипова. В ходе операции были обнаружены и уничтожены некоторые участники террористической группировки, имевшей отношение к атаке на сбитый в Идлибе самолет Су-25.

Фото: PAP/EPA/ABDALLA SAAD

Как ранее сообщали СМИ, российский штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчику Роману Филипову удалось катапультироваться, однако на земле он попал в окружение боевиков и погиб в неравном бою с многочисленным отрядом террористов. Согласно информации военных источников, попав в окружение, майор подорвал себя гранатой. За проявленную отвагу Роман Филипов был удостоен звания Героя России посмертно.

На данный момент на территории САР продолжают действовать мелкие разрозненные бандформирования, которым, по информации военных источников, противостоят силы САА, ВКС РФ и бойцы т.н. «ЧВК Вагнера». Российские добровольцы проводят разведывательные и наступательные операции, участвуя в зачистке оставшихся террористов. Спецоперацию близ провинции Идлиб военные обозреватели называют «местью» за убитого героя ВКС РФ. Напомним, что ответственность за сбитый штурмовик ранее взяла на себя запрещенная в России организация «Хайат тахрир аш-Шам».

На данный момент правительственные войска САР и поддерживающие их союзные силы участвуют в ряде освободительных операций в районе провинции Идлиб и в западной части центральной Сирии близ берегов реки Оронт в городе Хама. Оба участка являются главными пунктами противостояния САА и оставшихся террористических бандформирований.

