Цена на водку в России останется неизменной

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в текущем году повышаться не будет. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«По этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена», - цитирует «Интерфакс» чиновника со ссылкой на «Российскую газету».

Он отметил, что повышение минимальной цены нередко используется в целях недобросовестной конкуренции. «Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей», - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что правительство совместно с Минфином прорабатывает пути пресечения подобной практики.

Сегодня минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра равна 205 рублям.

