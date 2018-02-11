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Цена на водку в России останется неизменной

20:25 11.02.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в текущем году повышаться не будет. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

«По этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена», - цитирует «Интерфакс» чиновника со ссылкой на «Российскую газету».

Он отметил, что повышение минимальной цены нередко используется в целях недобросовестной конкуренции. «Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей», - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что правительство совместно с Минфином прорабатывает пути пресечения подобной практики.

Сегодня минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра равна 205 рублям.
 

Темы: Россия, Производство и продажа алкоголя, Правительство России
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 02:21
Гость: Ник16

Действительно, от самогона никто не умирал. Дешевле и безопаснее.
Любителям пива могу сообщить следующее:
В пиво добавляют следующие (приведены не все) консерванты -
Е150а Сахарный колер I простой
Е150с Сахарный колер III, полученный по "аммиачной" технологии
Е221 Сульфит натрия
Е222 Гидросульфит натрия
Е223 Пиросульфит натрия
Е224 Пиросульфит калия
Е225 Сульфит калия
Е226 Сульфит кальция
Е300 Аскорбиновая кислота, L- продукт распада (щавелевая кислота) может приводить к образованию камней в почках и мочевом пузыре.
ВСЯ это отрава вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО НА 90% ПИВНЫЕ КОМПАНИИ ПРИНАДЛЕЖАТ ИНОСТРАННЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ. Травят нас, соотечественники, безбожно и мы ещё за это пойло добровольно свои кровные отдаём западным упырям олигархам.
Так что задумайтесь над тем стоит ли пить этот вреднейший для здоровья напиток.
Получается, что альтернативы самогону в нашем королевстве нет.
11.02.2018, 23:28
Гость: Горе то како.

ЧО, покупать меньше стали?
Иначе бы цену задирали постоянно. Народ пойло для себя может сотворить гораздо качественнее магазинной и подпольной бодяги непонятного приосхождения.
11.02.2018, 23:19
Гость: да

Мечты сбываются.
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