Глава «Ростеха» заявил о возможности продать С-400 в США

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможности продать зенитно-ракетный комплекс С-400 в США, сообщает Washington Post.

«С-400 — это не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что это не проблема с точки зрения стратегии. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», — заявил Чемезов, отвечая на вопрос о продаже С-400 Турции, являющейся союзником НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью La Stampa рассказал о причинах приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России. По его словам, турецкая сторона вела переговоры о приобретении подобной техники с рядом стран, пишет Газета.RU.

«Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий», — отметил Эрдоган.