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Глава «Ростеха» заявил о возможности продать С-400 в США

11:56 11.02.2018
Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта warfare.ru
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможности продать зенитно-ракетный комплекс С-400 в США, сообщает Washington Post.

«С-400 — это не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что это не проблема с точки зрения стратегии. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», — заявил Чемезов, отвечая на вопрос о продаже С-400  Турции, являющейся союзником НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью La Stampa рассказал о причинах приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России. По его словам, турецкая сторона вела переговоры о приобретении подобной техники с рядом стран, пишет Газета.RU.

«Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий», — отметил Эрдоган.

Темы: Вооружения в России, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 17:53
Гость: Когда-

то Ленин писал, что ради прибыли буржуи готовы продать веревку, на которой их повесят.
11.02.2018, 17:40
Гость: ник

Он сдурел? А пркурор, что его не посадил вменяем?
11.02.2018, 17:23
Гость: В2831

Кто ему позволил и с какой стати "Ростех" берет на себя право торговать военной техникой? Если каждый большой чиновник начнет торговать новейшим вооружением, с чем мы останемся? С берданками?
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