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На месте крушения Ан-148 найден второй черный ящик

11:38 12.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик разбившегося самолета Ан-148, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Авиакомпания временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148.

Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. Сейчас район крушения обследуют девять беспилотников. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Темы: Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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