Медведев ввел tax free в четырех российских регионах

Дмитрий Медведев подписал постановления, тем самым запустив пилотный проект tax free. Иностранные граждане получат компенсацию НДС в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Апробация механизмов пройдет в четырех регионах, также проектами установлены критерии участия организаций в этом проекте. Регионы выбирались исходя из наибольшей популярности у иностранных туристов. Компании, которые захотят поучаствовать в системе tax-free, не должны иметь задолженности по налогам и вести свою деятельность не менее двух лет.

Для системы компенсации НДС организация должна находиться в определенном месте, а именно: в автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области, в шести воздушных пунктах пропуска: в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи и Владивостоке, а также в морском пункте пропуска во Владивостоке.

«Перечень сформирован исходя из максимального пассажиропотока, наличия возможности создания в пределах пунктов пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы компенсации налога», – сообщают в правительстве. Постановление уже вступило в законную силу и будет действовать до конца 2018 года, сообщает «Право.ру».

Ранее Минпромторг опубликовал список участников системы tax free, где были указаны торговые точки в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Новгородской и Калининградской областях.

В случае успешной реализации пилотного проекта система tax free может заработать повсеместно в России. Как сообщил вице-премьер России Игорь Шувалов, дата запуска проекта во всероссийском масштабе – 1 октября 2018 года.