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Подозреваемого в шпионаже гражданина Украины отправили под арест

18:18 12.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Лефортовский суд Москвы избрал украинскому гражданину Константину Давыденко, подозреваемому в шпионаже, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Об аресте Давыденко ходатайствовало следствие. В СИЗО украинец пробудет до 11 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по стать 276 УК РФ (шпионаж).

О задержании украинца в Симферополе стало известно некоторое время назад. По данным ФСБ, он занимался сбором сведений в отношении сотрудников ведомства, а также о деятельности частей и соединений Росгвардии, которые составляют гостайну. Эту информацию Давыденко передавал украинским спецслужбам.
 

Темы: Россия, Крым, Москва, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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