Подозреваемого в шпионаже гражданина Украины отправили под арест

Лефортовский суд Москвы избрал украинскому гражданину Константину Давыденко, подозреваемому в шпионаже, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Об аресте Давыденко ходатайствовало следствие. В СИЗО украинец пробудет до 11 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по стать 276 УК РФ (шпионаж).

О задержании украинца в Симферополе стало известно некоторое время назад. По данным ФСБ, он занимался сбором сведений в отношении сотрудников ведомства, а также о деятельности частей и соединений Росгвардии, которые составляют гостайну. Эту информацию Давыденко передавал украинским спецслужбам.

