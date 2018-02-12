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В Минобрнауки отказались поддержать перенос зимних школьных каникул

13:34 12.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В Минобрнауки не поддержали инициативу вице-премьера Александра Хлопонина о переносе сроков зимних школьных каникул для популяризации горнолыжных курортов Северного Кавказа. Это следует из ответа на запрос РБК, поступившего от пресс-службы ведомства.

В министерстве сообщили, что по поручению президента России был изучен вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года в учебных заведениях. «Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, Министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что власти прорабатывают идею эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

Говоря о международном опыте, он привел в пример Европу. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - считает зампред правительства.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 16:25
Гость: Трезвый

Люди сидящие в правительстве еще раз этим предложением доказывают свою слабую профпригодность.Надеюсь в новом составе правительства будут больше профессионалов и будет меньше глупых предложений по устройству нашей жизни.
12.02.2018, 15:56
Гость: ник

образованию (делу) время, а потехе час.
12.02.2018, 15:55
Гость: Совсем от сверхдостатка

мозги потеряли! Это какие школьники могут ездить на эти курорты!?
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