В Минобрнауки отказались поддержать перенос зимних школьных каникул

В Минобрнауки не поддержали инициативу вице-премьера Александра Хлопонина о переносе сроков зимних школьных каникул для популяризации горнолыжных курортов Северного Кавказа. Это следует из ответа на запрос РБК, поступившего от пресс-службы ведомства.

В министерстве сообщили, что по поручению президента России был изучен вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года в учебных заведениях. «Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, Министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что власти прорабатывают идею эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

Говоря о международном опыте, он привел в пример Европу. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - считает зампред правительства.