Родственникам погибших при крушении Ан-148 выплатят по 4 миллиона рублей

Власти Московской и Оренбургской областей приняли решение выплатить по миллиону рублей в качестве дополнительной компенсации семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Кроме того, как заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, родственники погибших получат страховые выплаты в размере двух миллионов рублей и 25 тысяч рублей на погребение, пишут «Вести».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были обнаружены около деревни Степановское в Раменском районе Московской области.

На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает все версии авиакатастрофы, в том числе «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».