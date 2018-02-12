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Родственникам погибших при крушении Ан-148 выплатят по 4 миллиона рублей

10:25 12.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Власти Московской и Оренбургской областей приняли решение выплатить по миллиону рублей в качестве дополнительной компенсации семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Кроме того, как заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, родственники погибших получат страховые выплаты в размере двух миллионов рублей и 25 тысяч рублей на погребение, пишут «Вести».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были обнаружены около деревни Степановское в Раменском районе Московской области.

На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает все версии авиакатастрофы, в том числе «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 13:11
Гость: Зоя

Эх, деньги, деньги ....
"А хозяйка ждет мило́го
Не убитого, живого."(А.С.Пушкин)
+
Мои соболезнования семьям погибших.
12.02.2018, 12:02
Гость: очередной маразм

Платить должны те кто виновен в гибели - авикомпании, аэропорт, либо владелец вертолёта по чьей вине произошла катастрофа. в крайнем случае гос.структуры могут выплатить, а потом по искам должны взыскивать с виновников.
12.02.2018, 11:59
Гость: Длинный нос

Эту страховку выплатят не авиа-компании, а страховые компании. Надо понимать, что надо писать- а что не надо.
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