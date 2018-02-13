В Вене неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России

Российские следователи возбудили уголовное дело о похищении в Вене трехлетней девочки из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, преступление было совершено еще 28 декабря 2017 года в венском отеле «Бьянка». Дело о похищении ребенка возбуждено 8 февраля.

Известно, что похищенная девочка была зарегистрирована в Москве. Прочих деталей преступления собеседник агентства не привел.

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.