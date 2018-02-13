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В Вене неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России

09:44 13.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские следователи возбудили уголовное дело о похищении в Вене трехлетней девочки из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, преступление было совершено еще 28 декабря 2017 года в венском отеле «Бьянка». Дело о похищении ребенка возбуждено 8 февраля.

Известно, что похищенная девочка была зарегистрирована в Москве. Прочих деталей преступления собеседник агентства не привел.

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. 

Темы: Вена, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Дети
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 13:12
Гость: Остап

Родители делят детей.
13.02.2018, 13:02
Гость: Гюрза

А Вы даже мысли не допускаете, что родители девочки и обратились в следственный комитет? Или по-Вашему, этот комитет сам каким-то образом из неизвестного источника узнал о похищении?
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Дело в том что мать этой девочки русская а отец ливанец из ИГИЛ.Они проживали в Вене. У девочки больное сердце ,отец похитил её. Боюсь ребенок не выживет. Отец явно ненормальный. Жаль мать.Ребенку нужно лечение.
13.02.2018, 12:32
Гость: ???

А Вы даже мысли не допускаете ?////////////////////
Ой как допускаю!Скоро выборы!И вся информация будет проходить под грифом :"Дразнить гусей" . Вот и первые(ГУСИ) пошли .Нет ссылки на источник заявления,то есть на родителей ,их фамилий ,целей поездки и т. д.-нет проблемы.Есть только ,вызванный резонанс в обществе про гавнюшную Европу,а СК-Дартаньян и кто выше тоже не зря щи хлебает.А тот кто выше, вы все знаете.Голосуй-не прогадаешь!
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