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В работе дагестанского казначейства нашли нарушения на 2,4 миллиарда рублей

13:15 13.02.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В работе Федерального казначейства по Дагестану выявлены многочисленные нарушения, сообщает Генпрокуратура РФ.

В частности, установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти контракты заключались вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметили в ведомстве.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). Кроме того, заместителем генпрокурора РФ Иваном Сыдоруком внесено представление об ответственности руководителей казначейства.

В середине января в Дагестан прибыла федеральная комиссия силовиков, которые занимались «проверкой состояния законности» и «декриминализацией властных структур» республики. По результатам проверок было возбуждено 71 уголовное дело.

В начале февраля было отправлено в отставку правительство республики после того, как по обвинению в мошенничестве были задержаны исполняющий обязанности главы правительства, двое его заместителей и бывший министр образования. Кроме того, по обвинению в превышении полномочий были задержаны мэр Махачкалы и главный архитектор города. 

Темы: Россия, Дагестан, Расследования в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 15:02
Гость: вадим иванович

лет 15 воровали всё было нормально все всё знали что аллах даёт что стало не так или дурилку перед выборами включили потом будет как всегда аминь
13.02.2018, 14:55
Гость: а что Дагестан?

берите любого губернатора или мэра и пусть отчитаться за свою недвижимость и счета!уверенность 101% из 100% что никто неочитаеться!!!идём на выборы..
13.02.2018, 14:46
Гость: Макар

...В работе дагестанского казначейства нашли нарушения на 2,4 миллиарда рублей...///
Как-то очень скромно. Для республиканского масштабу ну очень мало. Не верю. Или не хотят найти, или поделились. Или- или, одно из двух.
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