«Яблоко» пожаловалось в ЦИК на Первый канал из-за фильма о Путине

Глава партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подала жалобу в Центризбирком на первый канал, обвинив его в нарушении законодательства о выборах.

Поводом для этого послужил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о действующем президенте России Владимире Путине. Слабунова усмотрела в этом признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.

«В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачено из избирательного фонда Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного срока агитационного периода в СМИ», - цитирует председателя партии «Интерфакс».

Аналогичной точки зрения придерживается статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин, являющийся адвокатом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Он также подал жалобу в ЦИК.

В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта. Агитационный период в СМИ должен начаться 17 февраля.

