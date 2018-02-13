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«Яблоко» пожаловалось в ЦИК на Первый канал из-за фильма о Путине

19:45 13.02.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Глава партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подала жалобу в Центризбирком на первый канал, обвинив его в нарушении законодательства о выборах.

Поводом для этого послужил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о действующем президенте России Владимире Путине. Слабунова усмотрела в этом признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.

«В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачено из избирательного фонда Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного срока агитационного периода в СМИ», - цитирует председателя партии «Интерфакс».

Аналогичной точки зрения придерживается статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин, являющийся адвокатом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Он также подал жалобу в ЦИК.

В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта. Агитационный период в СМИ должен начаться 17 февраля.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2018, 03:24
Гость: Делов куча

Пусть по каналу "Дождь" покажут фильм Оливера Стоуна "Явлинский"
14.02.2018, 03:15
Гость: Злой-2

Именуетесь патриотом, а злобы и ненависти к России и ее народу как на тысячу врагов. Тьфу!
14.02.2018, 01:15
Гость: Наше

Нехай кажут, что хотят. Потом всё равно ведь будет поздно.
Да разве кто когда вмешивался?! Искусство превыше всего!
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