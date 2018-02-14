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Производитель Sukhoi опроверг проблемы с датчиками скорости самолетов

10:37 14.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что Росавиация обнаружила у ее самолетов SSJ 100 проблемы с датчиками скорости.

Сбой в работе этих датчиков рассматривается как одна из основных версий крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

В телеграмме Росавиации, на которую сослался «Коммерсант» в публикации о проблемах с датчиками скорости у SSJ 100, говорилось, что во время снегопада 4-5 февраля от экипажей таких самолетов поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в Шереметьево.

В заявлении производителя SSJ 100 говорится, что речь идет о штатной работе систем предупреждения самолетов, которые не дают им подняться в воздух, если возникают подозрения, что датчики скорости частично обледенелию

ГСС рекомендовал «избегать непрофессиональных оценок технических деталей» и «тщательно изучить содержание документа Росавиации». 

Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Подмосковье. Самолет выполнял рейс Москва — Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

12 февраля Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительные данные расследования крушения Ан-148, объявив, что у самолета был отключен обогрев всех трех датчиков скорости. Обледенение датчиков, по версии МАК, могло стать причиной авиакатастрофы.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиация
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 16:54
Гость: Ёжкин кот

Это не столько вина пилотов или косяк в подготовке лётного состава, сколько банальная дурь и пофигизм разработчиков и конструкторов самолёта.
Это же надо, в 21 веке, веке цифровой революции, вешать на мозги пилотов ещё такую заботу, как включение обогрева ППД!
Это же сегодня элементарная задачка для юного техника: обогрев ППД должен включаться АВТОМАТИЧЕСКИ одновременно с запуском двигателей, а может, и раньше с автоматическим учётом показаний датчиков температуры ППД.
Не должны пилоты сами этим заниматься!
И табло готовности самолёта к полёту не должно давать пилотам разрешения на взлёт, если температура ППД не достигла заданного значения.
Вот интересно, на Боингах и Эрбасах пилоты перед взлётом тоже читают длинные молитвы про включение систем?
14.02.2018, 16:38
Гость: Руснац

О чем новость? АН 148 рухнул по причине отсутствия информации о скорости. При чем здесь сухой Суперджет? Летает он в России, Мексике, Англии и Бельгии. И жалоб нет. Только иранцы и Малайзия ещё хотят заказать. Но явно видится желание лобби АН напоследок нагадить. Ясно что эта катастрофа похоронила проект АН -148, но из хохляцкой вредности хотят напоследок испортить воздух.
14.02.2018, 15:39
Гость: А как

народ летал, когда этих датчиков не было вовсе?
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