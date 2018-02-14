Производитель Sukhoi опроверг проблемы с датчиками скорости самолетов

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что Росавиация обнаружила у ее самолетов SSJ 100 проблемы с датчиками скорости.

Сбой в работе этих датчиков рассматривается как одна из основных версий крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

В телеграмме Росавиации, на которую сослался «Коммерсант» в публикации о проблемах с датчиками скорости у SSJ 100, говорилось, что во время снегопада 4-5 февраля от экипажей таких самолетов поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в Шереметьево.

В заявлении производителя SSJ 100 говорится, что речь идет о штатной работе систем предупреждения самолетов, которые не дают им подняться в воздух, если возникают подозрения, что датчики скорости частично обледенелию

ГСС рекомендовал «избегать непрофессиональных оценок технических деталей» и «тщательно изучить содержание документа Росавиации».

Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Подмосковье. Самолет выполнял рейс Москва — Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

12 февраля Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительные данные расследования крушения Ан-148, объявив, что у самолета был отключен обогрев всех трех датчиков скорости. Обледенение датчиков, по версии МАК, могло стать причиной авиакатастрофы.