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В Москве началась печать избирательных бюллетеней

19:17 14.02.2018
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
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В Москве на фабрике-филиале АО «Гознак» запущена печать бюллетеней к выборам президента России. Каждый час отпечатываются 32 тысячи экземпляров, сообщает РИА «Новости».

По словам директора филиала Андрея Дудина, процесс займет несколько дней. Печать ведется на трех машинах, работающих в две смены. Данные об общем тираже бюллетеней держатся в секрете.

Что касается содержания, то кандидаты в президенты располагаются в нем в алфавитном порядке: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Ранее в Центризбиркоме отметили, что информация о каждом из кандидатов будет занимать в бюллетене одинаковое пространство, независимо от количества сведений.

Выборы президента России намечены на 18 марта. В настоящее время кандидаты ведут избирательную кампанию. С 26 февраля стартуют дебаты на государственных радиостанциях и телеканалах.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Москва
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 06:39
Гость: Евгений В

В мае 2015 года заявил, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), применяемые на выборах всех уровней, аппаратно и программно позволяют осуществлять подключение к ним GSM-модемов, а значит и возможна фальсификация результатов выборов через дистанционное управление КОИБами. Центральная избирательная комиссия РФ категорически опровергла эти утверждения и даже организовала демонстрацию КОИБ для представителей СМИ. Но предоставить программное обеспечение КОИБ для анализа независимыми экспертами ЦИК РФ отказалась.[16]
Автор: Виктор Имантович Алкснис, полковник ВВС, инженер электронщик. Подробне об авторе интересной жизни почитайте в Википедии.
Бюллютни должны быть пронумерованы, как деньги.
14.02.2018, 22:16
Гость: ABCD

Можно было бы так не заморачиватся а сразу напечатать бюллетени с пропечатанной "галочкой" на против любимой фамилии, и заранее напечатать поздравление с очередным избранием.
14.02.2018, 21:52
Гость: решение проблемы фальсификаций:

Бюллетени должны быть пронумерованы от 1-го до последнего, а индивидуальные результаты после выборов под соответствующими уникальными номерами - опубликованы в интернете (да, это несколько десятков миллионов чисел с ЗА того или иного кандидата! И что!? - разве "нереализуемо в принципе" при мощи компьютерной памяти и прочих вычислительных средств?).
Каждый избиратель вправе знать, насколько верно засчитан персонально его голос. Почему он обязан слепо верить в "честность" тех, кто будет считать и фиксировать волеизъявления? А если сомнения возникают?..
Не на показушные видеокамеры нужно тратиться, якобы гарантирующие выявления нарушений, а элементарной нумерацией и обнародованием предельно конкретных 'микроитогов' обеспечить поголовно всем возможность стать контролерами (у всех же на руках будут отрывные номера, дублирующие номера голосующих бюллетеней)! СлабО "законно" избранной власти позволить до такой степени всенародный контроль?
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