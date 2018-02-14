В Москве началась печать избирательных бюллетеней

В Москве на фабрике-филиале АО «Гознак» запущена печать бюллетеней к выборам президента России. Каждый час отпечатываются 32 тысячи экземпляров, сообщает РИА «Новости».

По словам директора филиала Андрея Дудина, процесс займет несколько дней. Печать ведется на трех машинах, работающих в две смены. Данные об общем тираже бюллетеней держатся в секрете.

Что касается содержания, то кандидаты в президенты располагаются в нем в алфавитном порядке: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Ранее в Центризбиркоме отметили, что информация о каждом из кандидатов будет занимать в бюллетене одинаковое пространство, независимо от количества сведений.

Выборы президента России намечены на 18 марта. В настоящее время кандидаты ведут избирательную кампанию. С 26 февраля стартуют дебаты на государственных радиостанциях и телеканалах.

