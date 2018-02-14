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Депутаты ГД настаивают на ужесточении требований к авиакомпаниям

12:00 14.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивают на необходимости повысить требования к авиаперевозчикам, пишет РИА Новости.

По словам зампреда фракции Михаила Емельянова, наличие большого количества небольших авиакомпаний не столько способствует качественной конкуренции на данном рынке, сколько является угрозой для безопасности.

«Маленькая компания не имеет возможности покупать качественные самолеты, качественно их обслуживать, что и приводит к трагедиям. Мы настаиваем на том, что требования к авиаперевозчикам должны быть повышены с точки зрения уставного капитала, опыта работы, наличия квалифицированного персонала и так далее», - заявил Евельянов.

В идеале, по мнению депутата, в стране должны остаться всего две крупных авиакомпании, которые смогут закупать качественную технику и готовить профессиональных сотрудников.

Данные заявления прозвучали на фоне расследования крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в минувшее воскресенье, 11 февраля, выполнявшего рейс Москва — Орск, который разбился через несколько минут после взлета из «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Темы: Авиакатастрофы, Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 15:32
Гость: Федя1

Предложить им объединиться по паре.
14.02.2018, 15:04
Гость: Евгений В

Какие дупутаты, что они могут "настаивать"? У власти единственная надежда на рынок и конкуренцию. А владеют всем разрозненным авиационным хозяйством РФ частные лица, и иностранцы. При чем здесь дума?
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